No superamos el estilismo glamuroso (y en tendencia) que Vicky Martín Berrocal ha lucido en la celebración de su 51 cumpleaños

Vicky Martín Berrocal ha celebrado esta noche su 51 cumpleaños rodeada de sus mejores amigos en el centro de Madrid. El pasado 11 de marzo fue el aniversario de la diseñadora española y ya pudimos ver su look escogido para un día tan especial: vaqueros de madre, camiseta básica y americana en blanco. Sin embargo, esta noche de viernes ha disfrutado por todo lo alto sus recién 51 años con caras conocidas como Marta Sánchez, Eugenia Martínez de Irujo o Rossy de Palma. Cada uno de los invitados no ha podido acertar más con el estilismo, pues hemos visto desde vestidos en tendencia protagonizados por el animal print hasta los clásicos y confiados mini vestidos negros. No obstante, la cumpleañera y anfitriona se ha llevado todas las miradas con un vestido midi en negro de brillos con hombreras y transparencias combinado con zapatos de tacón muy favorecedores y joyas acabadas en oro dorado. Su hija Alba Díaz tampoco ha pasado desapercibida con un vestido ajustado en marrón y joyas maximalistas. En definitiva, podemos decir (con muchas pruebas) que hemos fichado muchos lookazos en la fiesta de cumpleaños de Vicky Martín Berrocal para inspirarnos en nuestros próximos eventos o citas.

En la celebración también hemos podido ver a Enrique Solís, la nueva ilusión de Vicky Martín Berrocal, con americana de terciopelo en azul y camisa y pantalones de traje en negro. Entre otros rostros conocidos, también han acudido Ana Rosa Quintana, Carmen Jedet y Boris Izaguirre con estilismos elegantes y formales. Pero, si tenemos que hablar de Vicky Martín Berrocal, tenemos claro que es una de las mejores vestidas de nuestro país, ya que nos lo demuestra tanto con su fondo de armario de prendas de cóctel como con su repertorio de piezas casuales para todos los días. No obstante, esta noche ha vuelto a coronarse como la reina de los eventos con este vestido glamuroso y que todas deberíamos tener en la recámara para cualquier ocasión de contratiempo.

Vicky Martín Berrocal celebra su 51 cumpleaños por todo lo alto Europa Press

Vicky Martín Berrocal todavía no nos ha desvelado la marca de este vestido que ha llevado en su fiesta de cumpleaños. ¿Será de su propia firma? Nosotras estaremos atentas para hacernos de él cuanto antes.