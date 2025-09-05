Susanna Griso confirma con su look que la elegancia no tiene edad y arrasa en televisión

Susanna Griso vuelve a demostrar que el estilo no entiende de límites. La presentadora, siempre impecable y referente de moda para mujeres de todas las edades, ha apostado por un look que ha conquistado a sus seguidores y que se ha convertido en una de las elecciones más comentadas de la semana. Con un conjunto sobrio, sofisticado y perfecto para la vuelta a la rutina, la periodista reafirma que la elegancia puede adaptarse a cualquier etapa de la vida.

El vestido perfecto para septiembre

En esta ocasión, Susanna Griso ha optado por un vestido midi sin mangas, de estampado de cuadros en tonos oscuros, con corte recto y escote en pico, una prenda versátil que estiliza la figura y que es perfecta para las primeras semanas de septiembre. Este tipo de diseños se ha convertido en un imprescindible del entretiempo, ya que permite ir cómoda sin renunciar a un aire formal y pulido.

El toque final lo ha conseguido con unas sandalias de tacón fino en tono nude con punta metálica, un calzado que estiliza la silueta y que combina con todo. Este tipo de accesorios básicos y atemporales son los que marcan la diferencia en un look elegante y funcional, pensado para la oficina, reuniones o incluso un plan más especial.

La reivindicación del estilo sin etiquetas

Además del acierto en su estilismo, Susanna ha aprovechado el momento para sumarse a la conversación sobre el edadismo y cómo afecta especialmente a las mujeres. Durante la emisión, junto a Natalia, lanzó un mensaje claro: “No tienes edad para vestir así, para bailar, para cantar… para respirar”. Una declaración que ha generado un gran impacto y que refuerza la idea de que el estilo es personal, libre y no entiende de años.

Susanna demuestra que la moda no está reservada a ninguna franja de edad, sino que se trata de encontrar prendas que te hagan sentir segura, cómoda y auténtica. Su look es el ejemplo perfecto de cómo un estilismo sencillo, bien elegido y con un corte favorecedor puede convertirse en una declaración de intenciones.

Inspiración para mujeres reales

Con cada aparición, Susanna Griso confirma por qué es una de las referentes de estilo más sólidas de la televisión. Su manera de adaptar tendencias a su propio sello personal y de apostar por piezas atemporales la convierten en fuente de inspiración para mujeres que buscan elegancia sin esfuerzo y looks con los que sentirse favorecidas en cualquier ocasión.