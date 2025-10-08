Susanna Griso cumple 56 años: celebración con Luis Enríquez y un gran ramo de flores

Susanna Griso está hoy de celebración. La presentadora de "Espejo Público" cumple 56 años en uno de sus mejores momentos, tanto a nivel profesional como sentimental. Este 2025, Susanna ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor al lado de Luis Enríquez, con el que conforma una de las parejas más seguidas del panorama nacional.

Derroche de amor y complicidad

En esta fecha tan señalada, Griso ha celebrado su cumpleaños con Luis Enríquez. Radiante y con un gran ramo de flores, la presentadora ha posado de lo más sonriente ante las cámaras, sin poder disimular su felicidad.

Susanna Griso con un ramo de flores en su 56 cumpleaños Gtres

Al finalizar el programa "Espejo Público", el empresario ha recogido a Susanna en su coche en las inmediaciones de Antena 3 y se han dirigido a un conocido restaurante de la capital para festejar los 56 años de la periodista. De lo más cómplices, ambos han derrochado amor y complicidad ante los medios.

Relación consolidada

Fue el 5 de marzo cuando salió la portada de la revista "¡Hola!" desveló en exclusiva la relación de Susanna Griso y Luis Enríquez. Ese mismo día, la presentadora, tras ser pillada con el empresario, se sinceró sobre su incipiente relación. "Normalidad, hay que asumirlo", expresó. El 6 de marzo, ambos hicieron su primera reaparición pública como pareja en la Feria ARCO DE Madrid.

Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal en ARCO Gtres

Desde entonces, Susanna Griso y Luis Enríquez se han dejado ver en numerosos eventos. Ambos están exprimiendo al máximo su primer año de noviazgo y, por las fotografías, es evidente que atraviesan su mejor momento sentimental como pareja.