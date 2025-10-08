Susanna Griso cumple 56: repasamos la evolución de su estilo casual y elegante

Hoy 8 de octubre, una de las periodistas más queridas y respetadas del panorama nacional está de cumpleaños.Susanna Griso encarna como pocas el equilibrio perfecto entre naturalidad, elegancia y frescura. Por ello no hemos querido perder esta oportunidad de oro para analizar algunos de esos looks con los que nos ha conquistado en los últimos años. Su estilo, que ha evolucionado con la misma serenidad con la que conduce cada mañana su programa, se ha consolidado como un referente de discreción chic: nada impostado, todo perfectamente medido. La periodista catalana domina la fórmula del menos es más con una maestría innata, moviéndose con soltura entre el "tailoring" contemporáneo y los looks casual que demuestran que la elegancia no depende del escenario, sino de la actitud.

Sus apariciones en alfombras rojas y eventos públicos son la mejor prueba de que sabe jugar con los códigos clásicos, actualizándolos con guiños modernos: pantalones amplios, blazers entalladas, vestidos fluidos y una paleta cromática que va del blanco impoluto al azul petróleo o al verde vibrante. En cada elección hay coherencia, personalidad y ese toque luminoso que define su imagen televisiva.

De blanco total, uniforme infalible

Susanna Griso con total look blanco. Gtres

Un mono blanco de líneas puras y corte impecable con el que demuestra que la sencillez puede ser sinónimo de poder. Ideal para noches de verano y eventos de tarde.

Camisa y pantalón de rayas: elegancia sin esfuerzo

Susanna Griso con pantalón de rayas. Gtres

El combo de camisa blanca fluida y pantalón palazzo a rayas es un clásico en su armario. Cómodo, veraniego y con un aire andaluz sofisticado, perfecto para una jornada de trabajo o una tarde en Sevilla.

Denim y blazer negra: el "smart casual" perfecto

Susanna Griso con look smart casual. Gtres

Nada representa mejor el estilo "off duty" de Susanna que unos vaqueros anchos con americana negra estructurada. Un look urbano con sello francés, ideal para sus paseos por Madrid o una cita informal.

Azul satinado: el poder del color

Susanna Griso con total look azul satinado. Gtres

Este conjunto satinado azul petróleo con falda midi y blazer coordinada demuestra su capacidad para arriesgar con muy buen gusto. Un look de invitada perfecta que confirma que los tejidos fluidos también pueden ser sinónimo de sofisticación.

Tweed y punto: elegancia británica al cuadrado

Susanna Griso con abrigo de cuadros. Gtres

Abrigo de cuadros, jersey coral y vaqueros anchos. Un estilismo de otoño que mezcla texturas y colores cálidos, y que deja claro que el estilo clásico le sienta igual de bien.

Vestido de rayas y blazer blanca: feminidad luminosa

Uno de sus looks más románticos: un vestido vaporoso con transparencias estratégicas y blazer blanca. Un guiño al glamur etéreo, fiel a su predilección por los tonos claros y los tejidos livianos en la temporada de verano.

El poder del vestido camisero

Susanna Griso con vestido camisero. Gtres

Los vestidos cruzados con estampado óptico se han convertido en un básico en su armario. Este modelo en blanco y negro, con botines de tacón, combina elegancia y funcionalidad.

Suéter de punto y falda de tul bordada: el combo más arriesgado

Susanna Griso con look otoñal. Gtres

Susanna sorprende con este juego de contrastes entre un jersey de cuello alto en burdeos, una chaqueta de ante y una falda de tul bordada. Un look bohemio que reinterpreta la feminidad y del que simplemente nos hemos enamorado.

Traje negro y mocasines: sofisticación urbana

Susanna Griso con look negro. Gtres

En clave sobria, este conjunto todo al negro, de blazer entallada y falda midi, con mocasines bicolor demuestra su dominio absoluto del estilo "working girl". Un look que podría firmar cualquier editora de moda esta temporada.

Verde y estampado zigzag: vibrante y favorecedor

Susanna Griso con look primaveral. Gtres

Concluimos esta selección con uno de sus estilismos más vibrantes: un vestido largo de estampado zigzag y gabardina verde lima. Un look que celebra el color con elegancia y que funciona igual de bien para un evento casual que para una jornada de verano en la oficina.

Un estilo que inspira por su autenticidad

La evolución de Susanna Griso es la prueba de que el estilo no se improvisa, se construye. Con los años ha logrado depurar su imagen sin renunciar a su esencia, apostando por prendas que hablan de equilibrio, inteligencia y naturalidad. En un panorama mediático dominado por la inmediatez, ella sigue fiel a su elegancia silenciosa: esa que no busca deslumbrar, pero siempre deja huella.