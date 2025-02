Susanna Griso deja claro cómo llevar un vestido bohemio en un look de invierno con mucho estilo

Un día más que Susanna Griso nos sirve de inspiración con su look en 'Espejo Público', pero esta vez a su salida de Antena 3. Nosotras solo hemos tenido ojos para el look con el que Susanna Griso ha abandonado las instalaciones, y además es de firma española. El vestido es de Is Coming, una firma de moda española con sede en Madrid que causa furor entre las invitadas de boda y las famosas. Hernández -fundador de Hoss Intropia-, lanzaron Is Coming, una firma de invitada que con sólo 5 años de recorrido ya cuenta con un ADN reconocible y un batallón de mujeres estilosas que son fans de sus diseños. Y entre ellas, Carmen Lomana que ya tiene varios diseños de esta firma en su armario. "La mujer que viste de Is Coming entiende de moda, le gusta arriesgar y se deja asesorar", explican desde la etiqueta, y eso no puede describir más a nuestra querida Carmen y también Susanna Griso.

Y es que la presentadora catalana tiene los focos hoy a su persona porque a pesar de querer vivir su relación con la máxima discreción, hace unas horas saltaba a la luz pública la separación de Susanna Griso y de Íñigo Afán de Rivera. Un adiós sentimental adelantado por la revista '¡Hola!' y ha tenido que hablar del asunto en su programa, aunque con mucha incomodidad. Y es por eso, que los reporteros la estaban esperando a su salido de Antena 3, y por eso, tenemos su look bohemio al salir del trabajo. Un vestido que la catalana lleva a modo de falda con un jersey burdeos encima y una blazer de ante. Todas las tendencias resumidas en un estilismo de invierno de 10.

El look de Susanna Griso. Gtres

Podemos decir que Susanna Griso se ha convertido en una de las mujeres con mejor gusto de nuestro país, con la que aprendemos a cómo resaltar nuestras facciones o zonas de nuestra silueta o las últimas novedades de las marcas españolas. Y este look bohemio de invierno lo deja claro.