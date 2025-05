Susanna Griso y el look de invitada perfecta con este vestido que también te sirve para ir al trabajo

Un día más que Susanna Griso nos sirve de inspiración con su look en 'Espejo Público', pero esta vez lo ha hecho con un vestido que además de para ir al trabajo, también te puede servir para ser la invitada perfecta en junio a cualquier evento. Susanna Griso se ha convertido en todo un referente moda en la que confiamos a diario para construir estilismos sofisticados, casuales o más formales, dependiendo de la ocasión. Asimismo, no tiene miedo a ninguna tendencia, puesto que gracias a su sabiduría en el sector sabe cómo sacarle partido de una manera exitosa.

Susanna Griso ha vuelto a dar una lección de estilo en su cuenta de Instagram con un look que nos transporta directamente a los años 50. La periodista ha compartido una imagen desde los pasillos del plató con un estilismo impecable que bien podría servir de inspiración para cualquier invitada que quiera apostar por la sofisticación atemporal con un toque actual. Un vestido que el queda perfecto y con el que nos ha conquistado en esta mañana de trabajo en Antena .

El look de Susanna Griso al detalle

El vestido, de silueta midi y con vuelo, juega con las claves clásicas del New Look popularizado por Dior en la posguerra: cintura marcada, escote en pico y una falda amplia que estiliza la figura sin renunciar a la comodidad. El diseño, confeccionado en un tejido con cuerpo de color caqui, abraza la estética utilitaria con un giro elegante. Como ella misma bromea en el pie de foto, la falda “con arruga incluida” aporta un encanto relajado que huye de la perfección milimétrica, recordándonos que la elegancia no tiene por qué ser rígida.

El cinturón ancho con hebilla metálica enfatiza aún más la silueta reloj de arena, mientras que los zapatos de tacón grueso con pulsera al tobillo, en un tono a juego, alargan visualmente la pierna y suman estabilidad sin sacrificar altura. El peinado, con ondas suaves y raya lateral, remata el conjunto con un aire retro que encaja a la perfección con la inspiración de la década dorada de la moda. Con este estilismo, Susanna Griso demuestra que las referencias vintage pueden convivir con las tendencias del verano 2025. Una elección ideal tanto para un evento de día como para una celebración de tarde, donde el objetivo sea brillar con discreción, buen gusto y una pizca de nostalgia bien entendida.