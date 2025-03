Tamara Falcó ya ha estrenado el traje de lino (más elegante) perfecto para Semana Santa

Tamara Falcó nunca falla con sus looks los jueves por la noche en 'El Hormiguero', y esta vez ha dejado las prendas de Zara a un lado, para estrenar un traje de su nueva colección de TFP para Pedro del Hierro. Pero no solo ha estrenado traje de lino, si no su nueva melena y color, del que os hablábamos ayer. Porque la marquesa de Griñón, que está siendo imagen de la Cuaresma, ha decidido estrenar nuevo look, a un mes para la Semana Santa.

Y es que cada año el lino adquiere un mayor protagonismo entre las colecciones de algunas de las marcas referentes como Alberta Ferreti, Brunello Cucinelli o Brioni, quienes ya nos anunciaron esta tendencia en la semana de la moda, en sus respectivas colecciones que el lino volvía aún con más fuerza a nuestras vidas Un tejido qu Tamara Falcó nos deja claro que no es solo para verano. Porque sin duda los trajes son el estilismo que nunca falla para terminar el invierno, y empezar el otoño.

El traje de Tamara Falcó para Semana Santa

A un mes para la Semana Santa 2025, nosotras ya estamos fichando en los looks de las famosas, toda la inspiración para nuestra maleta. Y esta noche ha sido la hija de Isabel Preysler la que nos ha conquistado con este traje de lino en tono crudo, como ya hizo el otro día con uno en blanco.

El look de Tamara en 'El Hormiguero'. @tamara_falco

Un traje de su nueva colección TFP para Pedro del Hierro que consta de tres piezas: chaleco, blazer y pantalón. Todo a tono, y con un chaleco abotonado de lo más elegante. Un 'total look' que se lo podemos copiar a Tamara Falcó en la web de la firma por 607 euros, aunque ahora cada prenda está con un 25% de descuento.

Traje lino. TFP

El nuevo look de Tamara Falcó

Además del cambio de color, Tamara Falcó ha apostado por un corte blunt bob para su cambio de look, un estilo moderno y versátil que enmarca su rostro y proporciona un resultado fresco y rejuvenecedor. Este tipo de look se convertirá en una de las tendencias más destacadas de esta próxima temporada.

El nuevo look de Tamara Falcó. Cortesía Anara by Lérida

Además del corte de pelo, ha apostado por renovar el look de Tamara con su nuevo tono black coffee by Color Touch ideal para esta primavera/verano, consiguiendo así un color más intenso, profundo y con un brillo que resalta su elegancia natural. Un tono más oscuro al que llevaba actualmente la marquesa de Griñón, sin reflejos rubios.