Tamara Falcó no tendrá vestido de novia pero si el top blanco más bonito para llevar con pantalones hippies

Tamara Falcó ha vuelto a aparecer. Después de las críticas en redes sociales, la marquesa de Griñón ha acudido a su cita semanal con 'El Hormiguero' para explicar toda la polémica con Sophie et Voilà y su vestido de novia. Y después de esto, está claro que España aún va a estar más dividida en dos opiniones, los que creen a Tami y los que creen a las diseñadoras. ¿De qué parte estáis vosotras? Lo que está claro es que Tamara Falcó ha querido vestir con un guiño nupcial con este top blanco con volante de su colección TFP para Pedro del Hierro y pantalones hippies. ¿Se hará ella misma su vestido junto a Pedro del Hierro? Deseando estamos saberlo de una vez. Mientras, esto es lo que ha explicado Tamara Falcó en 'El Hormiguero' sobre toda la polémica de su vestido fallido de novia. "Ya conté que buscando un vestido para la boda de mi hermana encontré ese y se lo enseñe a ella y no le gustó, pero a mí me encanta y quería llevarlo. Estas chicas vinieron a casa de mi madre me dijeron que les encantó la inspiración y me dijeron 'te lo hacemos'. En cuanto lo conté en 'El Hormiguero' y dije la palabra 'inspiración' empezó a haber mucha tensión".

Pero eso no se queda ahí, Tamara Falcó ha explicado el mal momento que vivió con en la segunda prueba del vestido con su madre, Isabel Preysler, y su hermana, Ana Boyer. "El vestido había cambiado completamente y a esa prueba venía mi madre, y mi madre es muy exigente. Yo nada más ponérmelo no me veía con ese vestido, tenía unos volúmenes que no eran, en cuanto me lo probé supe que no era el mismo. Hay unas fotos que lo describen todo, fue súper incomodo y ahí empezó a ir mal todo. Mi madre no entendía nada, fue muy duro. Cuando bajé con el vestido solo hubo silencio, fue horrible". Pero entre tanta polémica, nosotras nos quedamos con el top de novia que ha elegido Tamara Falcó para esta noche de tertulia.

El look de Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. @tamara_falco

Luli top off shoulders con volantes, de TFP by Pedro del Hierro (169 euros)

Top con volantes. TFP

Top off shoulders con volantes en recorrido escote de la nueva colección de TFP para Pedro del Hierro con cuerpo silueteado, tejido estructurado de viscosa y poliamida con ese toque nupcial que tan bien ha elegido Tamara Falcó para hablar de su polémico vestido de novia y que ha combinado con unos pantalones hippies.