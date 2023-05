Tamara Falcó reaparece en su cuenta de Instagram (sin vestido de novia) pero con la eterna camiseta de rayas que nunca falla

Tamara Falcó ha vuelto a aparecer tras toda la polémica con su vestido de novia, y lo ha hecho en Instagram con una jornada de rodaje de una campaña de publicidad de la que es imagen. Aunque mientras seguimos sin saber quien diseñará su vestido de novia, veremos si hoy en 'El Hormiguero' nos da una pista más, mientras que Íñigo Onieva la defiende, "es una tía importante y con exigencias". Pero no solo ha hablado Íñigo Onieva, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Saioa Goitia, de Sophie et Voilà, sobre la polémica que conocíamos durante el día de ayer sobre el vestido de novia de Tamara Falcó y lo cierto es que se ha mostrado de lo más tranquila ante todas las informaciones que están saliendo a la luz. Pero nosotras solo podemos pensar en quién diseñará el vestido de novia de Tamara Falcó y en que dirá esta noche con Pablo Motos. Pero no solo eso, nosotras nos hemos fijado en esta camiseta eterna de rayas con la que Tamara Falcó ha ido a hacer una campaña de publicidad con jeans.

No hay nada más francés que una camiseta de rayas. Y las parisinas mejor vestidas lo saben. Solo les hace falta un vaquero de toda la vida, una boina roja y una camiseta de rayas para marcarse uno de los looks más icónicos del mundo de la moda. Pero conseguir la camiseta de rayas marineras perfecta no es fácil, y Tamara Falcó lo tiene claro. Cuando Coco Chanel adoptó la camiseta marinera como una de las tendencias que liberarían a la mujer del corsé. Una prenda que las siguientes generaciones la heredarían mucho más libre y como se le supone a un buen uniforme.

Una camiseta de lo más básica pero con mucha historia y que nunca falta en el armario de las mujeres mejor vestidas de la historia. En los años 20, las mujeres adineradas y cultivadas de París que frecuentaban la Riviera francesa; en los años 30, John Wayne en Mares del sur. En los 50 y 60, Jean Seberg, Picasso o Brigitte Bardot. En los 80 fue Jean Paul Gaultier, después Kurt Cobain. Y en los 2000, Alexa Chung la hizo más vigente que nunca. Y ahora ‘Emily en París’ de Netflix para el mundo. Y ahora es Tamara Falcó la que nos lo deja claro que la eterna camiseta de rayas es el uniforme, mientras elije a la diseñadora de su vestido de novia.