Tamara Falcó ha viajado a Berlín para apoyar a Íñigo Onieva con su look más otoñal con zapatillas

Tamara Falcó ha sacado su lado más deportivo, y esta vez no lo ha hecho en las calles de Madrid, si no en Berlín. Tamara Falcó animando a Íñigo Onieva en un la maratón de Berlín, Alemania. Se trata de la Maratón de Berlín, donde acudió junto a una amiga para apoyar a sus respectivas parejas. Como se puede ver en el vídeo, ambas besan a sus novios, que llegan corriendo, se parana a darles un fugaz beso y continúan con la carrera. Y lo ha hecho con su look más otoñal, y abrigo por las bajas temperaturas en la ciudad alemana, y con las zapatillas blancas más cómodas.

Los etíopes Milkesa Mengesgha y Tigist Ketema han sido los vencedores de la 50ª edición del maratón de Berlín disputado este domingo, con unos registros de 2:03:17 y 2:16:41, respectivamente. Una maratón que ha corrido también Íñigo Onieva, y ahí ha estado Tamara Falcó para apoyar a su marido como una animadora más. Obviamente, nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en su look que es toda la inspiración para nuestro outfits de otoño ahora que ya ha llegado el frío a Madrid para empezar octubre.

Tamara Falcó con Íñigo en Berlín. @tamara_falco

Un estilismo de Tamara Falcó con jersey gris, abrigo cortito negro y vaqueros anchos que ha combinado con unas zapatillas blancas. Una mezcla de las prendas más clásicas como un buen abrigo de paño que combina con las zapatillas blancas más bastas. Unas zapatillas que Tamara Falcó ha combinado de forma magistral.