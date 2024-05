No tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que querrás el vestido de Carmen Lomana para una boda este verano

Carmen Lomana se ha ido de boda este fin de semana. Comienza la época más esperada por muchas, y es que se avecina la temporada de BBC, es decir, bodas, bautizos y comuniones. Como buenas amantes de la moda, es momento de ir pensando en aquellos looks de invitada que nos acompañarán en esos días más bonitos y románticos del año. Lo primordial es que, aparte de elegante, sea cómodo, pues ese día queremos ir guapas pero no queremos renunciar a un buen baile rodeadas de todas nuestras amigas. Por ello, este debe ser fluido y sin escotes imposibles para que podamos olvidarnos de estar pendiente del look. ¿Qué tonalidades son tendencia esta temporada? Sin lugar a dudas, los colores vibrantes: amarillo limón, verdes y, como era de esperar, en cuanto a los estampados, el floral. En este sentido, Carmen Lomana cumple con todos los requisitos para ser la invitada perfecta esta primavera, pues ayer, 18 de mayo, la celebritie se iba de boda junto a algunas amigas y compañeras de profesión. Con un atuendo de lo más original, diferente y muy elegante, Carmen Lomana nos da una lección de gusto, estilo, saber estar y elegancia. No es el único vestido de invitada de estampado floral, pues Pilar de Arce hace unos meses lucía un modelo en rosa de efecto tipazo ideal para las mujeres 50+.

Se trata de un vestido largo de color amarillo flúor en combinación con flores estampadas y destellos verdes. Con gran escote que realza el pecho y mangas largas abullonadas, se trata de un vestido que no ha pasado desapercibido y que ha conquistado no solo a sus seguidoras, sino también al resto de España, posicionándose como una de las invitadas mejores vestidas de esta temporada de primavera y verano. Sencilla y elegante, Carmen Lomana optaba por unos pendientes de perlas maxi. No es la primera vez que vemos a Carmen Lomana lucir un vestido de tal calibre pues hace unos días lucía espectacular un vestido rosa de tweed de marca española que Carmen Lomana lucía con unos stilettos negros, un look de lo más 'coquette' y elegante. No sabemos qué calzado ha llevado nuestra celebritie favorita, pues el vestido, al ser tan largo, tapa los pies. Sin embargo, podemos pensar en que ha optado por unas sandalias en color nude o en tono dorado, pues son las sandalias de invitada que van con todo tipo de estilos. Son dos vestidos completamente diferentes pero que, a su vez, además de casar a la perfección con el estilo de Carmen Lomana, son perfectos como looks de invitada.