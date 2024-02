¿No sabes cómo combinar el animal print? Te damos las claves para empezar marzo en tendencia

Con la nueva temporada de primavera y verano en tiendas, somos conscientes de que están a punto de surgir nuevas tendencias que se harán un hueco en nuestro armario muy pronto, dejando en el olvido algunas otras que nos han acompañado durante el invierno y que, muy a nuestro pesar, probablemente no sobrevivan a la siguiente temporada. Hay prendas que se posicionan como un básico de fondo de armario, como por ejemplo los abrigos de paño en color camel o en colo negro, así como todos los jerséis de lana y las camisas. Todas estas prendas sí que seguirán en nuestro armario el invierno que viene. En cuanto al calzado, seguramente las bailarinas sigan siendo la estrella de todos nuestros looks de cara a las próximas temporadas.En cuanto a los estampados, las rayas son un básico y las encontraremos en camisas, pantalones y chaquetas, así como el estampado floral, como este vestido rosa floral de María Pombo, una prenda que, por más que pasen los años, seguirán reinando en nuestros looks del día a día. Hay un estampado que también permanece intacto en nuestro armario por más que pasen los años. Este es, sin lugar a dudas, el 'animal print' o, lo que es lo mismo, el estampado de leopardo.

Si aún no sabes combinar este estampado tan llamativo y original, no te preocupes, pues te daremos los trucos para que puedas usarlo tengas el estilo que tengas. Nuestras influencers favoritas nos han enseñado, a lo largo de este mes, sus looks con este estampado. Por ejemplo, Sara Baceiredo llevó sus pantalones 'animal print' con unas botas cowboy negras y una capa negra, consiguiendo un look perfecto para una tarde con amigas. Si queremos algo más para el día a día, cambia la capa por una camisa blanca romántica y añade una chaqueta negra. Sin embargo, si has fichado ya una chaqueta de puntoen 'animal print', combínala con tus vaqueros favoritos y un abrigo de pelo (o tu abrigo favorito del invierno). Como calzado, unas bailarinas rojas o negras son la clave. Si aún no te atreves con una prenda en 'animal print' porque lo notas un estampado demasiado llamativo, siempre puedes optar por darle el toque con el calzado. En tiendas puedes encontrarlos en bailarinas, zuecos y zapatillas. Con estos trucos que te damos, no dudes más y hazte con la prenda que más te guste en 'animal print' para ir en tendencia esta primavera 2024.

Este estampado pasará a ser un imprescindible en el armario de toda amante de la moda (si aún no lo es), así que hazte con las prendas que vayan acorde a tu personalidad y estilo para ir a la moda esta temporada.