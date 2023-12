El body más sexy y arriesgado lo tiene María Fernández Rubíes y se convertirá en el protagonista de tu look de Nochevieja

A las puertas de la Navidad, somos muchas las amantes de la moda que tenemos preparados todos los looks que luciremos en las fechas más importantes de esta Navidad. Por ejemplo, de cara a Nochebuena, siempre apostamos por prendas más cómodas para pasar una noche agradable junto a nuestra familia y este vestido de Marta Lozano es ideal para este tipo de eventos. Se trata de un vestido largo de tejido de canalé en verde con el detalle del lazo en el cuello, un vestido apto no solo para las chicas embarazadas, sino que también para aquellas que no lo están, pues el tejido se ajusta y se ciñe al cuerpo a la perfección. Otra opción perfecta de cara a las cenas de Nochebuena o eventos más relajados serían las faldas midi con camisa romántica y stilettos, como la falda midi de Pilar de Arce que combinó con unas maxi botas de tacón de piel. En cambio, para cenas con amigas y la fiesta más esperada del año que da comienzo al 2024, Nochevieja, todas las chicas nos rendimos ante las lentejuelas, las plumas y los brillos. Vestidos de lentejuelas, vestidos rojos -el color predilecto de la temporada-, los pantalones de lentejuelas y los bodys son la opción más recurrente. María Fernández-Rubíes es una gran amante de esta prenda y así nos lo demuestra con una foto que subía a sus redes sociales la noche de ayer.

María Fernández-Rubíes es pura inspiración para muchas chicas que buscan en ella una referencia a la hora de vestir. La influencer, que cuenta con más de 800 mil seguidores en Instagram, tiene un estilo muy elegante, clásico y con toques en tendencia, sumándose a aquellas que van acorde a su personalidad. Por ejemplo, este verano se sumaba a la tendencia 'barbiecore' con unas sandalias que María Fernández Rubíes lucía durante sus vacaciones en el sur, o vistiendo con bailarinas, el calzado más 'lady' e icónico del momento. En este sentido, la influencer nos da una propuesta de look de cara a las fiestas más esperadas del año con un body de gran escote y brillos que podemos combinar con unos pantalones de pinza altos en color negro o una falda satinada oscura, según tus preferencias. Sin más que añadir, te enseñamos el body que ha conquistado a todas las seguidoras de María Fernández-Rubíes.

Body de manga larga de lamé winter shades, de Intimissimi (49,90 euros)

Este body se convertirá en el protagonista de tus looks de fiesta esta Navidad, así que hazte con él para lucir perfecta en estas fechas tan señaladas.