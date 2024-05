Todas las prendas de Zara y Mango que arrasarán entre las mujeres de 50 años y que hasta tú se las robarás a tu madre

¿Cuántas veces has cogido prestada ropa de tu madre? Ya respondemos nosotras por ti: muchas. Compartir armario con tu madre o hasta con tu hermana es uno de los placeres favoritos de las editoras de moda. Por dos sencillas razones: además de ahorrar dinero y compartir gastos también ayudamos a no abusar de comprar porque sí. Bien es cierto que ahora compartimos armario con nuestra madre mucho más de lo que se hacía tiempo atrás y la razón de ello es porque la moda es cíclica y estamos volviendo a la ropa que se ponían nuestros padres en sus 20 años. Hablamos de las bermudas de pinza, las alpargatas o las bailarinas que odiábamos en nuestra adolescencia. Pues bien, ahora son las mujeres de 50 años quienes tienen las normas de la moda cogidas por el mango. Con esto queremos decir que debemos hacer caso a sus recomendaciones y consejos porque son las que actualmente ejercen como las tendencias personificadas en el campo de las indumentaria. Ahora es el mejor momento para hablar de las próximas prendas que más veremos este verano, puesto que estamos en plena transición de cambio de armario. Y como sabemos que ya tienes tu lista de Zara y Mango preparadas (las marcas españolas favoritas de las madres), debes saber todos estos fichajes que hemos seleccionado para que todas las mujeres +50 las tengan en el radar.

Las mujeres de 50 años optan por la comodidad. Eso es un hecho. Sin embargo, muchas de nosotras pensamos que es difícil unir este concepto con la elegancia o modernidad. Lo cierto es que cada vez más llenamos nuestro armario con este tipo de prendas para todos los días y que se pueden combinar de muchas maneras posibles hasta para los looks de oficina. Nos estamos refiriendo desde a las bermudas masculinas hasta a las faldas de lino, pasando por los vestidos fluidos y fresquitos o los vestidos de crochet (los más demandados en las épocas de calor). Uno de los tips de moda que siempre hemos visto dar a nuestras madres desde pequeñas es la ropa de playa. No mintamos, muchas de nosotras vamos con la camiseta más básica y los shorts para no complicarnos el día. Sin embargo, ¿en cuantas ocasiones nuestras madres han ido con el pareo más bonito o el vestido transparente más favorecedor? Es por ello que se está comenzado a tener la costumbre de tener ropa específica para ir a la playa, como los conjuntos o vestidos de crochet o los monos de lino (que también se pueden utilizar para los looks de street style).

Bermudas masculinas, de Zara (28 euros)

Falda larga de lino, de Zara (23 euros)

Vestido fluido, de Zara (30 euros)

Vestido corto de crochet, de Zara (30 euros)

Camiseta troquelada, de Zara (13 euros)

Vestido largo punto calado, de Mango (50 euros)

Camisa de cuadros, de Mango (26 euros)

Mono camisero, de Mango (40 euros)

Polo de crochet, de Mango (30 euros)

Falda de crochet, de Mango (30 euros)

En definitiva, las mujeres de 50 años van a echar un vistazo a esta lista de fichajes de Zara y Mango para finiquitar su cambio de armario. Todas estas prendas son tan necesarias como indispensables para no fallar en ningún look.