Isabel Díaz Ayuso recupera el chaleco más viral de Zara para una mañana de trabajo en Madrid

Isabel Díaz Ayuso tiene la solución definitiva para nuestroslooksde oficina más elegantes y favorecedores. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha participado en la conmemoración del XXV aniversario del Museo Arqueológico y Paleontológico Regional de Alcalá de Henares esta mañana de viernes. Tras dar por finalizada esta semana de jornada de trabajo, podemos confirmar que los looks de oficina en primavera son complicados de conformar. Es decir, debemos elegir las prendas correctas, así como indicadas para acudir a nuestro puesto de trabajo. Eso sí, no creas que es imposible vestir sofisticada y en tendencia en un mismo estilismo. Solo hace falta observar todos los looks de trabajo de Isabel Díaz Ayuso para demostrarlo, los cuales nos sirven de inspiración para planificar los nuestros de la próxima semana. Esta vez, hemos visto a Ayuso con uno de sus estilismos más socorridos y confiados con los que estamos acostumbrados a verle en este tipo de eventos. Estamos hablando de un total look oscuro (conformado por camiseta básica y vaqueros rectos) combinado con el chaleco que van a querer todas las oficinistas. Es el chaleco blanco con aberturas laterales más viral de Zara, una de las marcas españolas favoritas de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se trata de un best seller que han agotado todas las mujeres de 50 años, porque es ponible y eleva todos los looks.

El fondo de armario de Isabel Díaz Ayuso destaca por las prendas elegantes y sobrias, así como combinables con todo tipo de estilos. Porque sabemos que la política es amante de las piezas básicas que perduran en el tiempo, pero es cierto que en muchos de sus looks añade toques o accesorios en tendencia, como este chaleco de Zara. De la misma manera ocurre con sus looks de invitada, cuyos diseños han dejado claro que son perfectos tanto para actos oficiales como para bodas, bautizos o comuniones. Si nos ponemos a analizar todas las tendencias en vestidos de invitada, todos los looks que hemos visto de Isabel Díaz Ayuso hasta ahora cumplen con todos los requisitos. Podemos decir lo mismo con los estilismos causales que nos va mostrando todos los días y que nosotras utilizamos para ir a la oficina (y ser la referente en moda de tu trabajo).

XXV aniversario del Museo Arqueológico y Paleontológico Regional de Alcalá de Henares FERNANDO VILLAR Agencia EFE

Chaleco blanco, de Zara (40 euros)

Chaleco blanco. Zara

En definitiva, Isabel Díaz Ayuso sabe cómo vestir adecuadamente para este tipo de eventos formales con el chaleco de Zara más viral de las últimas temporadas.