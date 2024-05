Todas queremos llevar a la oficina este mayo la blazer ajustada más en tendencia de Sassa de Osma con mocasines

Con la llegada de la primavera y las altas temperaturas, puede que ya hayamos hecho el cambio de armario. Atrás dejamos los abrigos y los jerséis de lana y sacamos a relucir todas aquellas prendas más fluidas, fresquitas y veraniegas. Sin embargo, sí es cierto que debemos dejar en el armario algunas prendas que nos sirven indistintamente sea la temporada que sea, y que se ajustan a la perfección a cada ocasión. Son prendas que podemos llevar tanto para una escapada de fin de semana como para ir a la oficina. Por ejemplo, los pantalones vaqueros podemos llevarlo tanto en invierno como en verano, pues en invierno lo llevaremos con unas botas altas y un abrigo de paño y, en verano, con unas alpargatas de cuña y una camisa de lino. Además del pantalón vaquero, hay una prenda que sí o sí debe de permanecer con nosotros sea el mes que sea. Esa es, sin lugar a dudas, la blazer. En tiendas podemos encontrarlas en un sinfín de diseños, estampados y tonalidades. Desde la clásica blazer de color negra de María Pombo hasta la más original de estampado floral, pasando por la blazer crop de Rocío Osorno. En este sentido, Sassa de Osma es una gran amante de las blazers y son muchas las ocasiones a las que recurre a ellas. Por ejemplo, en el día de ayer, la joven nos enseñaba una blazer blanca cuyo diseño se caracteriza por estar ajustada a la cintura, lo cual realza la figura y crea un efecto visual muy favorecedor y bonito.

Sassa de Osma es pura inspiración para muchas chicas que, como ella, buscan prendas básicas de fondo de armario de gran calidad para vestir en su día a día y para ocasiones especiales. Por ejemplo, es una gran amante de las faldas midi de lino, pues el verano pasado nos deleitaba con una falda blanca tipo pareo de lino que Sassa de Osma combinaba con una camisa en la misma tonalidad y tejido, al igual que el vestido marrón chocolate de Sassa de Osma para una cena muy especial. Ella, que tiene un estilo de lo más elegante, sofisticado y minimalista, no deja de sorprendernos con cada look que nos enseña en sus redes sociales como Instagram. Por ello, hemos cogido inspiración con este look que la influencer y celebritie nos enseña, un estilismo compuesto por un pantalón vaquero de campana, unos mocasines negros y, como toque final, una blazer ajustada en color blanco. Sin duda, un look de oficina perfecto para darle la bienvenida al mes de mayo.

Chaqueta slim fit de tejido elástico, de Hugo Boss (299,00 euros)

Un look perfecto para todo tipo de ocasiones, Sassa de Osma es pura inspiración para muchas chicas elegantes que buscan en ella sofisticación a la hora de vestir.