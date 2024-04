Sassa de Osma derrocha estilo y elegancia con un vestido negro de Dior con sandalias joya de tacón sensato

Sassa de Osma tiene un estilo inconfundible. Muy elegante, sofisticada y sencilla, el estilo de Sassa de Osma es todo lo que piden muchas chicas que la siguen en sus redes sociales, pues siempre acierta con cada look que nos enseña en sus redes sociales. Durante los meses de invierno, siempre opta por prendas como unos pantalones de pinza, un jersey de lana o un abrigo de paño de gran calidad, siempre en tonalidades neutras y muy sencillas. Podríamos considerar que siempre opta por prendas básicas de fondo de armario y que forman parte de ese 'armario cápsula' que todas las amantes de la moda queremos aspirar. Sin embargo y, para darle un toque diferente y original a sus looks, apuesta por accesorios más especiales o determinadas prendas con las que conseguir un look que no pase desapercibido. Por ejemplo, este look bicolor de pantalón negro y chaqueta blanca de Sassa de Osma es todo lo que pedimos para un evento muy especial, y es que la chaqueta no sigue los patrones habituales, sino que es muy especial y cuenta con una lazada en el cuello, al igual que esta falda tan especial estampada que Sassa de Osma combina con unas Mary Jane y un top asimétrico y muy elegante. Ella apuesta por el negro en la mayoría de las ocasiones y, una vez más, para una noche muy especial en Madrid junto a sus amigos, la joven se ha decantado por un vestido negro de corte midi de Dior al que le ha añadido unas sandalias joya.

Es una gran defensora del concepto 'menos es más' y es por ello por lo que habitualmente busca prendas sencillas sin mucho estampado. Cuando llega el buen tiempo, apuesta por tejidos como el lino, como este vestido de lino marrón que Sassa de Osma lucía hace unas semanas, un básico de fondo de armario muy sencillo al que le podemos añadir un toque más especial con un collar dorado y unas sandalias de tacón. No nos podemos olvidar de otro de los looks más aclamados por sus seguidores, y es que el 'total white' de camisa y falda de lino blanca de Sassa de Osma es todo lo que pediríamos para nuestros looks de vacaciones cerca del mar. Sin embargo, ahora, en primavera, nos decantamos por este vestido negro de tirantes, detalle de encaje en los bajos y un mini lazo en la cintura ideal para una ocasión muy especial, una cena con amigos. Ella le ha sumado unas sandalias joya de pelas en las tiras, pero también podría haber llevado unos stilettos.

Los vestidos de corte midi en negro son la opción más adecuada de cara a eventos de noche, por lo que hazte con uno de este de Sassa de Osma y combínalo con sandalias de tacón.