El look tan elegante de Rocío Osorno con top de brillos y chaqueta crop es todo lo que pedimos para una cena con amigas

Rocío Osorno nos ha enamorado con un look que no ha pasado desapercibido entre todas sus seguidoras, pues se trata de un estilismo muy elegante, sofisticado y apto para todo tipo de ocasiones, pues dependiendo de los accesorios que llevemos y cómo lo combinemos con otras prendas, conseguiremos un look muy diferente. Ella, que justo ayer por la tarde cogía el tren para disfrutar de un fin de semana con amigas en la capital, nos enseñaba su look para el viaje, una camiseta blanca de tirantes que todas las chicas llevábamos cuando éramos pequeñas y, lo característico de esta, un modelo de Zara de la nueva colección de primavera y verano, es su encaje por todo el escote y tirantes. Sin embargo, tras un breve proceso de 'chapa y pintura', Rocío Osorno nos deleitaba con un increíble look para conquistar la capital con sus amigas. Comencemos explicando el look: para empezar, unas sandalias de tacón negras, el calzado por excelencia cuando llega la primavera. Seguimos por un pantalón de pinza negro y de pata de elefante, la opción perfecta para una noche con amigas, ya que es elegante, sofisticado y se ajusta a la perfección a todo tipo de prendas y ocasiones. La parte de arriba se lleva la palma, un top de brillos negro y dorado al que le ha incluido una chaqueta crop negra muy estructurada.

La influencer Rocío Osorno acierta con cada look que nos enseña en redes, y no es para menos, pues tiene un estilo de lo más elegante, sofisticado y muy cómodo. Ella es pura inspiración para muchas chicas que la siguen a fin de intentar adaptar su estilo al de Rocío Osorno con aquellas prendas que tienen en su armario. No es difícil, pues la joven influencer sevillana se hace con prendas asequibles y de tiendas, en la mayoría de las ocasiones, low cost como Zara, Mango o Massimo Dutti. Por ello, podemos replicar fácilmente este look que nos enseñaba en la noche de ayer Rocío Osorno, pues este estilismo está compuesto por prendas básicas de fondo de armario que todas podemos tener, como es un pantalón de pinza negro y una chaqueta, al que le podemos incluir, en el caso que queramos, un top de brillos tal y como ha hecho Rocío Osorno, o una camisa de tirantes beige. Sin duda, se trata de un look muy elegante y sofisticado ideal para ocasiones especiales.

Rocío Osorno con look elegante @rocioosorno

Blazer cropped bajo desflecado, de Pull & Bear (19,99 euros)

Blazer cropped Pull & Bear

Top crochet, de Zara (39,95 euros)

Top crochet Zara

Se trata de un look perfecto para ocasiones especiales, Rocío Osorno nos ha inspirado para recrear su estilismo de cara a eventos como una cena especial cuyo protagonismo se lo lleva el top de brillos.