13 tendencias (a todo color) que hemos fichado en el ‘street style’ de Copenhague

Si algo nos gusta de los primeros meses del año, es que se celebran las semanas de la moda de medio mundo y es el momento de fichar las mejores tendencias del año. Pronto llegará la Semana de la Moda de Madrid, donde estamos deseando ver las propuestas de los diseñadores españoles pero, mientras tanto, en Copenhague se ha celebrado la Fashion Week más esperada y, como cada año, las chicas danesas (y españolas) nos han sorprendido con el street style que más arrasa en la pasarela de asfalto. Sin duda, por las calles de la capital danesa se deciden las tendencias en moda de la temporada, bajo el criterio de las chicas que mejor visten de Europa.

Este año, no nos cabe duda, la combinación de colores radiantes será la tendencia más repetida de la temporada, el ‘street style’ de Copenhague ha hablado. En otoño, ya nos marcó con la vuelta a los años 2000 y el regreso del ‘tank top’ a nuestra vida. Ahora, nos trae combinaciones de lo más eclécticas y vibrantes, la primavera se llena de vitalidad con las nuevas propuestas de temporada y os contamos cuales son las 13 tendencias que ya hemos fichado por las calles de Copenhague.

Sunset Vibes

La combinación de colores ‘Sunset vibes’ conseguirán el efecto atardecer en nuestros looks de temporada.

El estilo casual glam

Se llevarán las faldas muy cortas con blazers oversize de maxi hombreras, toda la temporada

Balaclava

Continúa la fiebre de la balaclava y las chicas danesas nos dan una lección de estilo

Pasión por el verde

Ya lo decían las pasarelas, el verde se apodera de nuestros looks y hasta verano, lo veremos en muchas prendas de nuestro armario.

Botas de pelo largo

Regresan las botas de pelo largo y será la mayor fantasía del año.

El regreso de los acolchados

Chalecos, chaquetas y abrigos, los acolchados esta temporada se llevarán con tus looks más sofisticados

Maxi orejeras

La tendencia más inesperada es el accesorio estrella del street style de Copenhague, las orejeras y serán extra grandes.

Manguitos dark

Combinaremos los manguitos con todos nuestros looks de pretemporada.

Comfy Style

La comodidad será primordial, sin abandonar el estilo. Se llevarán los total looks comfy con toques glam (como guantes de polipiel).

Abrigos a todo color

De todos los colores, estampados y muy largos, así es como los abrigos se apoderan de nuestros estilismos, según las chicas danesas.

Total looks metalizados

El silver style llega a nuestra vida para quedarse y lo veremos en faldas, chaquetas, botas, bolsos, etc. Un total look metalizado será la clave del éxito.

Plumíferos cropped

Abrigos crop y plumíferos a todo color, así se llevará el abrigo más trendy en la temporada más fría del año.

Cowboy Style

Continúa las ganas por lucir el cowboy style y, además de las botas (en todas las medidas) llevaremos sombreros para marcar la diferencia.

Esta temporada, las chicas danesas marcan las tendencias del año y serán a todo color y con estilo propio. No nos cabe duda de que la combinación de colores inundarán nuestros nuevos looks y estos estilismos brillarán durante todo el año. Eso sí, no olvidemos que la Semana de la Moda de Copenhague alza el vuelo y nos vemos, la próxima semana, por las calles de Madrid, para fichar las tendencias de las chicas que mejor visten en la capital.