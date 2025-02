Todo lo que aprenderemos este 14 de febrero con Renée Zellweger en ‘Bridget Jones 4’

Este 14 de febrero las millennials tenemos la cita más loca del momento. Y sí, hemos dicho loca, porque así nos quedamos nosotras cuando descubrimos el estreno de Bridget Jones 4 con el reencuentro que más llevamos esperando desde nuestra adolescencia. Sin embargo, de la misma manera que Renée Zellweger ha evolucionado con su personaje, nosotras también hemos madurado desde 2016, año en el que pensábamos que llegaría el fin de la saga con Bridget Jone's Baby con la incorporación de Jack Qwant (Patrick Dempsey). ¿Pero, quién ha dicho que el amor tiene una edad para disfrutarlo? Es por ello que en esta última edición, volveremos a ser testigos de las contradicciones o dilemas sobre el amor de la mano de Bridget Jones. Una serie de lecciones que, indirectamente, nos da la protagonista y que los descubriremos en San Valentín.

Los verdaderos amantes de Bridget Jones se nos cayeron algunas lágrimas cuando vimos por primera vez el trailer. No solamente por la emoción de volver a adentrarnos en la historia de amor más conocida, así como nostálgica, sino por la inesperada salida de Colin Firth (quien encarnaba a Mark Darcy). Ahora, Bridget Jones con 54 años es viuda con un niño de nueve años (Billy) y una niña de cuatro (Mabel) en la ciudad de Londres repleta de parejas. De manera sorpresiva, se reencuentra con uno de sus mayores ilusiones del pasado, como es Daniel Cleaver (Hugh Grant), comienza a interesarse por el profesor de Ciencias de su hijo, M. Wallaker (Chiwetel Ejiofor) o conoce a un posible amor, Roxster (Leo Woodall) con un pequeño imprevisto: la diferencia de edad. Eso sí, al final del avance de esta cuarta película, pudimos ver cómo Bridget Jones comenzaba un nuevo diario en el que escribía "Bridget Jones es hora de vivir". Por lo que, no cabe duda de que el amor a sí misma será el claro protagonista ante todo.

Todo lo que aprenderemos en 'Bridget Jones: Loca por él'

No cabe duda de que San Valentín es la fecha más adecuada para el estreno de Bridget Jones: Loca por él, una película en la que, sobre todo, aprenderemos a valorar el amor a sí mismo. En 1996 vimos a una protagonista dura con sí misma, tanto a nivel emocional como físico, que no aprobaba su cuerpo, así como necesitaba encontrar el amor para ser completamente feliz a sus 30 años recién cumplidos. Este sentimiento también lo percibimos tanto en la segunda como en la tercera entrega. No obstante, le pondrá fin en esta cuarta, dándose cuenta de que no hacen falta ni fajas ni dietas para ser perfecta. Porque tras tres décadas de que Bridget Jones llegara a nuestras vidas para siempre, la sociedad ha evolucionado, en la que reivindicamos la diversidad de cuerpos, intervenimos más en el autocuidado y autoestima o identificamos todas las relaciones tóxicas.

En Bridget Jones 4 también aprenderemos sobre que el amor no tiene edad. El personaje que da vida Renée Zellweger es viuda desde hace cuatro años y, desde entonces, no tiene la intención de encontrar una nueva ilusión más allá de disfrutar de sus dos hijos. Sin embargo, sus amigos de toda la vida, compañera de trabajo, madre y ginecóloga son los encargados de animarle para ello hasta que se arriesga a descargarse una aplicación de citas. Todo un aprendizaje que esconde la nueva historia, mostrándonos que siempre podemos encontrar a nuestra 'media naranja' tengamos la edad que tengamos.

Este 14 de febrero celebraremos San Valentín con nuestro reencuentro con Bridget Jones, quien nos dará una serie de lecciones de vida some la importancia del amor propio. ¿Te animas a verla?