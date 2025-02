El kimono de terciopelo de Parfois que se ha comprado Rocío Osorno es perfecto para una cita en San Valentín

Quedan dos días para San Valentín, y nosotras nos acabamos de enamorar del look de Rocío Osorno que es ideal para una cita romántica, o incluso para una cena de San Solterín con amigas, porque lo puedes llevar a modo de vestido o de kimono con vaqueros. Hablamos de este kimono de terciopelo de nueva colección de Parfois, que nos ha robado el corazón como si del angelito de las flechas se tratara. Solamente existen dos personas en San Valentín: o lo amas o lo odias.

A pesar de que se traten de dos posiciones opuestas, tenemos la alegría de informar que este artículo es perfectamente útil para cualquiera de nosotros. Porque los consejos sobre cómo vestir el 14 de febrero se pueden llevar a cabo tanto en dicha fecha de celebración como en cualquier momento del año. Ahora bien, ya tengas una cita con tu pareja, mejor amiga, madre, hermana o contigo misma y no sabes qué ponerte, este look de Rocío Osorno es pura inspiración.Un kimono de terciopelo de nueva colección de Parfois que ella luce cruzado a modo de vestido, pero también nos encanta como lo combinan en la web de la marca, abierto con un camiseta blanca debajo y vaqueros claritos. Si bien a veces nos olvidamos de ellos, más aún desde que vivieran su momento álgido hace casi una década y su posterior caída, los kimonos son prácticos como pocas prendas. En primer lugar, porque son perfectos para elevar incluso estilismos muy sencillos, como un simple pantalón vaquero con camiseta blanca, pero también un minivestido negro en looks de noche.

Kimono estampado terciopelo de Parfois (69,99 euros)

Kimono terciopelo. Parfois

Hace unos años no nos separábamos de los kimonos en verano, bien fuera para looks de festival o cenas formales. Ahora, esta cómoda y práctica prenda regresa por todo lo alto demostrando todo su potencial, también para los looks de febrero como nos ha dejado claro la sevillana con este estilismo que se ha marcado en Granada.