El mejor regalo de San Valentín es este jersey que favorece a todo el mundo de Amelia Bono

Amelia Bono tiene el jersey de punto de color efecto 'buena cara' perfecto para los regalos de San Valentín. Queda menos de una semana para celebrar el amor hacia una misma o hacia los demás. Pero, para quienes tienen una cita este 14 de febrero y todavía no saben qué comprar para impresionar, este artículo está destinado a ellos. Y, sobre todo, si tienes que obsequiar a una fashionista, como lo es Amelia Bono. Y es que nos hemos cruzado con una de sus últimas adquisiciones más versátiles que no solamente es perfecta para recibir, sino que también para compartir con tu pareja. ¿Se te ocurre un regalo mejor para San Valentín? Nosotras decimos que no.

Si queremos buscar inspiración para vestir, en la mayoría de las ocasiones acabamos en loas redes sociales de Amelia Bono. ¿Las razones? Cuenta con sabiduría en el sector de la moda, tiene básicos de fondo de armario que perduran en el tiempo y siempre se le ocurren ideas de combinación confiadas. Y ahora no ha sido para menos, puesto que nos ha descubierto una de las prendas más funcionales, así como eficaces para sobrevivir a las bajas temperaturas que están por venir. Por lo que cualquiera de nosotras debe estar más que preparada para afrontarlas de la manera más fashionista posible. Esta vez, debemos hacer mención de un jersey de punto en azul cobalto de lo más clásico, con cuello abotonado y solapas, fit oversize y mangas con puños. Un esencial de armario que debemos tener porque eleva cualquier look tanto de oficina como diario, así como con capacidad de otorgarnos la mayor comodidad. Sienta bien desde con vaqueros anchos y botas de tacón hasta con falda evasé y bailarinas para crear un contraste moderno. Eso sí, lo más especial de este diseño es dicha tonalidad. se trata de una de las que más favorece al rostro, puesto que nos da luminosidad y conseguimos el efecto 'buena cara' que todas necesitamos.

Amelia Bono. @ameliabono

Además de ser una de las compras más rentables de cualquier editora de moda, hablamos de uno de los regalos de San Valentín más acertados para chicas fashionistas. Amelia Bono ha vuelto a hacer de las suyas y, a menos de una semana del 14 de febrero, nos ha dado esta idea de lo más sensata que compartiremos con nuestra pareja.