Dime cuál es tu protagonista favorita de ‘Valeria’ y te diré cuál es tu mejor look para San Valentín

Este 14 de febrero tenemos una cita de lo más deseada. Y no estamos hablando solamente de San Valentín, sino de nuestro reencuentro con el grupo de amigas más querido de Netflix: Valeria, Lola, Carmen y Nerea. El viernes sentiremos por última vez los nervios de comenzar nuevos capítulos de la serie 'Valeria', donde descubriremos el final de la historia de la protagonista tanto en términos amorosos como profesionales. ¿Escogerá a Víctor (Maxi Iglesias) o Bruno (Federico Aguado)? ¿Estará conforme con su vida soñada de escritora? Pronto resolveremos estas dudas, pero antes analizaremos cada uno de los estilismos de los personajes que encarnan Diana Gómez, Silma López, Paula Malia o Teresa Riott, así como te desvelaremos cuál es tu look más acertado para San Valentín según tu protagonista favorita.

La serie adaptada a la ficción de la novela romántica de Elisabet Benavent llegó a nuestras vidas de una manera inesperada con el fin de entretenernos en uno de los momentos más complicados a nivel mundial, como fue la pandemia. Se estrenó en la primavera del 2020 descubriéndonos la inesperada vida de cuatro amigas que todas nos identificamos con alguna de ellas. A lo largo de las tres temporadas hemos vivido con cada uno de los personajes su transformación, problemas existenciales o incertidumbres en el amor. Pero, sobre todo, hemos dado con el significado real de la amistad. Y justamente, esta última temporada de 'Valeria' trata sobre ello.

La llegada del bebé de Carmen y Borja. La vida exitosa de escritora de Valeria con todavía dudas sobre a quién pertenece su corazón. La controversia interna de Lola por salir con un hombre más joven que ella. O la estabilidad de la relación ente Nerea y Georgina, una mujer inesperada y completamente diferente a ella. Cada una de las protagonistas de 'Valeria' tienen una manera de ser, así como un mood distinto, pero están en la misma sintonía. Eso sí, se les caracteriza por protagonizar distintos estilos de vestimenta y nosotras vamos a desvelarte cuáles son los looks de San Valentín perfectos según tus puntos en común con Valeria, Lola, Carmen o Nerea.

Si tu protagonista favorita es Valeria: básicos de fondo de armario

El centro de la trama se centra en la historia tanto amorosa como de escritora de Valeria Férriz, por lo que en la mayoría de las ocasiones nos resulta inevitable fijarnos en sus distintos estilismos. Se caracteriza por una apuesta de básicos de fondo de armario protagonizados por colores neutros con toques de color vivos, así como estampados clásicos, como el marinero o floral. Es por ello que, si te identificas con su estilo, tu mejor lookde San Valentín será un vestido con motivos florales (una de las prendas más llevadas por la protagonista) combinado con botines cowboy en negro y abrigo de corte masculino en rojo. En cuanto a accesorios, Valeria no hacer recurso de ellos con frecuencia, pero sí de los bolsos bandolera apostando por la comodidad y funcionalidad de este.

Minivestido de estampado floral, de Maje (rebajado a 148 euros)

Minivestido de estampado floral. Maje

Abrigo rojo, de Vero Moda (70 euros)

Abrigo rojo. Vero Moda

Botines cowboy, de Mango (70 euros)

Botines cowboy. Mango

Bolso bandolera, de H&M (26 euros)

Bolso bandolera. H&M

Si tu protagonista favorita es Lola: estilismos más atrevidos con toques en tendencia

Lola destaca por tener un vestuario más arriesgado con la incorporación de tendencias. En la mayoría de capítulos vemos al personaje que encarna Silma López de la mano de twin sets sofisticados, pero con el añadido de otra prenda, accesorio o calzado más llamativo. Los colores saturados, las lentejuelas o los materiales metalizados son su mayor aliado para completar cualquier look tanto para la oficina como para ir de fiesta con sus amigas. Es por ello que hemos escogido esta combinación de lentejuelas de Mango conformada por camisa oversize y minifalda junto con zapatos de tacón sensato en chocolate a modo de guiño a su faceta más sexy, así como un bolso de mano de lo más fashion de la marca española Zahati.

Camisa de lentejuelas, de Mango (rebajada a 20 euros)

Camisa de lentejuelas. Mango

Mini falda de lentejuelas, de Mango (rebajada a 12 euros)

Falda de lentejuelas. Mango

Bolso de mano en chocolate, de Zahati (115 euros)

Bolso de mano en chocolate. Zahati

Zapato de tacón sensato, de Bershka (26 euros)

Zapato de tacón sensato. Bershka

Si tu protagonista favorita es Carmen: al más puro estilo Copenhague con explosión de color y combinaciones de estampados

Carmen es la protagonista con el armario más atrevido, llamativo y extrovertido de la serie 'Valeria'. Desde el inicio de la primera temporada se ha marcado lookazos de ensueño que a muchas nos da miedo replicar por si fracasamos en el intento. No obstante, Carmen es la clara demostración que la combinación de colores o estampados opuestos son toda una norma del sector de la moda que debemos poner en práctica. Y como es toda una enamoradiza tanto de sus amigas como de su marido Borja, hemos escogido el look de San Valentín más adecuado. Comenzando por un top de estampado de corazones y cárdigan en rojo de Zara junto con unos pantalones de lentejuelas y flecos de Celia B. En relación con los accesorios, la amiga de Valeria apostaría tanto por un bolso de estampado de besos como por unas merceditas.

Top de estampado de corazones, de Zara (26 euros)

Top de estampado de corazones. Zara

Chaqueta con botones en forma de corazón, de Zara (30 euros)

Chaqueta con botones en forma de corazón. Zara

Pantalones de lentejuelas, de Celia B (237 euros)

Pantalones de lentejuelas. Celia B

Merceditas, de Sézane (155 euros)

Merceditas. Sézane

Bolso saco, de Parfois (16 euros)

Bolso saco. Parfois

Si tu protagonista favorita es Nerea: ítems clásicos, colores básicos y materiales de primera calidad

¿Te identificas con un estilo clásico? Nerea es tu referencia. Como buena abogada, en todos y cada uno de los capítulos ha demostrado la seriedad, así como elegancia en sus outfits. Los trajes sastre de dos piezas de colores básicos no pueden faltar en su armario, así como las camisas o los accesorios o calzados funcionales. Eso sí, los materiales de primera calidad son uno de los must have que tiene en cuenta a la hora de ir de compras. En su caso, hemos escogido un traje masculino de pana en rojo (para sobrevivir a las bajas temperaturas) de Pedro del Hierro combinado con camisa fruncida en blanco de Simorra y bolso bandolera en blanco de Calvin Klein. Y como el personaje de Teresa Riott también ha demostrado su faceta revolucionada y cañera, hemos apostado por unas bailarinas con tachuelas como guiño, de Isabel Marant.

Americana de pana, de Pedro del Hierro (rebajada a 79 euros)

Americana de pana. Pedro del Hierro

Pantalón de pana, de Pedro del Hierro (rebajado a 49 euros)

Pantalón de pana. Pedro del Hierro

Camisa fruncida, de Simorra (rebajada a 128 euros)

Camisa fruncida. Simorra

Bailarinas, de Isabel Marant (rebajadas a 270 euros)

Bailarinas de tachuelas. Isabel Marant

Bolso bandolera, de Calvin Klein (100 euros)

Bolso bandolera. Calvin Klein

Solamente faltan cinco días para encerrarnos en casa junto con palomitas y manta para tener una cita con nuestro grupo de amigas favorito. O, poner en práctica estos consejos para marcarte el look de San Valentín más afín a tu esencia este 14 de febrero. ¿Por qué personaje de 'Valeria' te decantas?