Esto es lo que ganan las protagonistas de 'And Just Like That' por cada episodio

En el mundo del entretenimiento, pocas noticias despiertan tanto interés como los detalles financieros detrás de las producciones más icónicas. Cuando se anunció el regreso de "Sexo en Nueva York" a la pequeña pantalla con "And Just Like That", el revuelo fue mundial. Sin embargo, lo que ha dejado a muchos boquiabiertos no es solo el regreso de Carrie, Charlotte y Miranda, sino también la impactante cantidad de dinero que habrían cobrado las protagonistas por cada episodio.

Dos décadas después de su último capítulo en 2004, el retorno de "Sexo en Nueva York" con "And Just Like That" generó expectativas desmedidas. Sin embargo, no fue hasta ahora que se revelaron detalles cruciales sobre el contrato de las actrices Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

Todo lo que necesitas saber sobre la nueva temporada de ‘And just like that’ HBO MAX

Según un informe reciente de Variety, cada una de las protagonistas podría haber embolsado alrededor de un millón de dólares estadounidenses por episodio.Con dos temporadas emitidas y una tercera en proceso, esto suma un total aproximado de 21 millones de dólares para cada una de las estrellas.

Lo que comenzó como un proyecto televisivo hace más de treinta años se ha convertido en un fenómeno cultural que ha resonado en todo el mundo. Para estas mujeres que se adentraron en "Sexo en Nueva York" sin imaginar el alcance de su éxito futuro, el regreso con "And Just Like That" no solo representa una nueva etapa en sus carreras, sino también una gratificante recompensa económica por su indiscutible talento y dedicación.