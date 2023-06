Isabel Preysler deslumbra en Sevilla con un look de invitada de lo más elegante y sofisticado

La socialité Isabel Preysler ha viajado este fin de semana a Sevilla para asistir a la boda de Sol Medina Orleans de Braganza y Pedro Domínguez-Majón, a la que han acudido gran parte de la aristocracia española, sorprendiéndonos con unos looks y estilismos que no han pasado desapercibidos. Si bien todos estamos expectantes de cómo irá la socialité a la boda de su hija Tamara Falcó con Íñigo Onieva, en el día de ayer deslumbraba con un espectacular vestido y accesorios que no dejó indiferente a nadie. La socialité tiene un estilo de lo más elegante, sofisticado y muy clásico y luce perfecta para cada ocasión, tanto en el día a día, como este clásico conjunto de chaqueta y pantalón campana en beige que llevó Isabel Preysler para asistir al Teatro Real de Madrid, como este otro look más en tendencia de botas altas con un vestido midi marrón chocolate con detalles en celeste que demuestra que Isabel Preysler tiene una elegancia innata.

Para el día de ayer, Isabel Preysler se decantó por un vestido de corte midi en rosa palo de la firma 'Made in Spain' The 2ndSkin Co con escote cerrado, drapeado lateral y manga larga. Un vestido muy sencillo al que le incluyó unos accesorios que terminaron de dar forma al look: una triple gargantilla de perlas que se posiciona como la protagonista del look junto a una diadema ancha sobre el pelo que lo mantiene recogido hacia atrás para que el vestido y los accesorios sean el centro de todas las miradas. En cuanto al calzado, Isabel Preysler ha optado por unos stilettos de punta en tono nude de la lujosa firma Jimmy Choo y, como toque final, un pequeño bolso del mismo tono que el vestido que casi pasa desapercibido. Una apuesta segura que nos confirma que la sencillez gana en la mayoría de las ocasiones.

Isabel Preysler en una boda en Sevilla GTRES

Isabel Preysler deslumbró una vez más convirtiéndose en la mejor vestida de la celebración, aunque estaremos expectantes para conocer cuál será el vestido que llevará el día de la boda de su hija, Tamara Falcó, el 8 de julio.