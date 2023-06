Tamara Falcó es la reina de la eterna camisa de rayas más pija y clásica

Mientras esperamos a la noche del jueves el look de Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’, la marquesa de Griñón nos ha dejado un estilismo de esos que no nos pueden gustar más para un día de nuevo lluvioso en Madrid y de tormenta, en este agosto adelantado al verano que estamos viviendo. ¿El tiempo está loco? Evidentemente. Si ayer superábamos los 25 grados, ahora que ha llegado junio, tenemos lluvia y tormentas casi cada tarde. O lo que es lo mismo, nosotras ya no sabemos ni como vestirnos. Y no creo que sea la única. Pero Tamara Falcó nos ha dejado un look de lo más apropiado para días fresquitos como el de hoy, una combinación de esas que nunca falla mientras ella sigue con su cuenta atrás para el gran día de la boda con Íñigo Onieva.

Y es que Tamara Falcó sabe convertir los looks más básicos en un estilismo perfecto hasta para los días más fríos de verano. ¿La combinación perfecta? Una camisa oversize y unos vaqueros de esos que adoran nuestras madres. Unos vaqueros que hace una semana era impensable poder llevar en Madrid pero que hoy son perfectamente compatible y además visten igual que un traje con camisa. Porque Tamara Falcó tiene claro que las camisas oversize de rayas son el eterno look que nunca falla y que también es perfecto para un día lluvioso. La prenda más clásica, pija y que nunca pasa de moda.

Tamara Falcó tiene claro que en el armario de las mujeres que más saben de moda y las más clásicas nunca puede faltar una camisa de rayas de esas que nos solucionan todos los looks durante todo el año.