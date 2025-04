Todos los looks de invitada de Manuela Villena que son perfectos para el Domingo de Ramos

¿Cómo vestir el Domingo de Ramos? Una pregunta que nos solemos hacer días previos a la Semana Santa con el fin de encontrar los looks más acertados, correctos y fashionistas. Porque la vestimenta ha evolucionado a lo largo de los años en relación con la tradición de esta, que se basaba en que los hombres lucían traje y corbata, mientras que las mujeres prendas de tonos oscuros junto con mantilla.

Ahora, los atuendos tienen mucha más libertad, así como posibilidades, siempre y cuando se respeten una serie de códigos de vestimenta del Domingo de Ramos, como los escotes muy pronunciados o los largos muy cortos. El estilo elegante siempre abunda durante la Semana Santa y, sobre todo, en el Domingo de Ramos. Por lo que no cabe duda de que, para asistir a misas, procesiones o reunirnos con nuestros seres queridos, debemos dirigirnos hacia esta estética. Y si necesitamos inspirarnos en un icono de la moda que sea referente en este estilo, directamente pensamos en Manuela Villena, una de las mujeres más sofisticadas, pero con el plus de su sello identificativo en todos los estilismos: añadir un toque de tendencia o modernidad.

Los estilismos de invitada de Manuela Villena para el Domingo de Ramos

Manuela Villena es una de las mujeres más elegantes dentro del sector de la moda española. Eso sí, aunque sea fanática de recurrir a básicos de fondo de armario en relación con los patrones, siempre añade glamur o tendencia a través de detalles que llaman la atención, colores o texturas. En nuestra lista de inspiración para looks de eventos siempre aparece mínimo uno de la mujer de Juanma Moreno y para el Domingo de Ramos no iba a ser menos. Por ello, hemos seleccionado cinco looks de Manuela Villena perfectos para acertar en dicha festividad.

Conjunto de dos piezas elegante en el Día de Andalucía 2025

Uno de los estilismos para Semana Santa más saciados son los conjuntos de dos piezas. Son fáciles de sacarles partido, sientan bien en una reunión familiar, así como dentro de la iglesia o en una procesión. Sobre todo, pondremos atención a aquellos más sofisticados que no desentonan con la festividad y dan luminosidad a nuestro rostro. Un ejemplo de ello es la combinación de cuerpo con péplum y pantalones rectos en marino de Andrew Pocrid que Manuela Villena durante el Día de Andalucía de este año.

Manuela Villena y Juanma Moreno. @juanmorenobonilla

Look ejecutivo con camisa clásica, pantalones de pinzas y gabardina en el desfile de Antonio García

Otro de los looks para el Domingo de Ramos se basa en una estética formal o ejecutiva. Hablamos de la propuesta estilística que Manuela Villena optó por llevar durante el front row del desfile de Antonio García el pasado 14 de diciembre de 2024. Eso sí, en vez de recurrir a los colores neutros o apagados, nos atreveremos a por los más llamativos y alegres que inauguren la entrada de la primavera. Se trata de una camisa clásica en celeste combinada con pantalones de cintura alta y perneras anchas de efecto satinado en lima, así como completado con una gabardina de entretiempo en marino. Un contraste de colores que no puede sentar mejor a todas las mujeres de todas las edades en Semana Santa.

Manuela Villena con look elegante. Gtres

Vestido de escote barco y cintura baja en el Día de la Hispanidad 2023

Dentro de la selección de los looks de Manuela Villena que sirven a modo de inspiración para el Domingo de Ramos no pueden faltar sus vestidos elegantes más deseados. Entre ellos, encontramos el diseño de José Hidalgo con el que deslumbró en el Día de la Hispanidad de 2023, porque destacaba por su patrón favorecedor, así como por su sencillez. Un vestido en gris jaspeado con detalles a contraste en negro de escote barco de lo más sutil junto con mangas francesas y cintura baja terminado en vuelo. Una opción actual y recatada en un día de festividad como la correspondiente.

Manuela Villena en el Día de la Hispanidad 2023. Gtres

Traje bicolor muy femenino de lo más tendencia para un día de trabajo

Y si hablamos de conjuntos de dos piezas, también debemos referirnos a uno de los más conocido de la mujer de Juanma Moreno. No cabe duda de que estas alternativas son las más eficientes a la hora de escoger los estilismos para el Domingo de Ramos, puesto que son cómodas, multifuncionales y combinables con absolutamente todo. En el fondo de armario de Manuela Villena encontramos este dos piezas en gris con solapas a contraste en negro de lo más femenino con blusa con mangas abullonadas, así como pantalones fluidos de cintura alta y cruzada. Se trata de una de las compras más inteligentes para siempre estar favorecida en un día tan especial como este.

El presidente electo de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a su esposa Manuela Villena, a su llegada al Parlamento andaluz en Sevilla para el acto de toma de posesión de su cargo. José Manuel Vidal. Agencia EFE

Conjunto de efecto satinado de chaleco, blazer y pantalones anchos en Semana Santa 2024

Finalizamos esta lista de inspiración con un conjunto perfecto para destacar el próximo 20 de abril. Esta vez, regresamos al pasado con el look más icónico de Manuela Villena en la Semana Santa de 2024: el traje de tres piezas de la marca de Inés Domenecq, The IQ Collection. Con blazer oversize en azul marino, chaleco en berenjena y pantalones de pinzas anchos de tiro alto bicolor. Sin ninguna duda, una de las elecciones más sensatas para seguir luciendo tras esta festividad en otros eventos o, incluso, dentro de la oficina.

Manuela Villena en la Semana Santa. Gtres

Una vez más, demostramos que el fondo de armario de Manuela Villena se ha convertido en uno de los más deseados por las mujeres andaluzas y, sobre todo, por aquellas que se definen con un estilo formal, pero con toques en tendencia. Si todavía no sabes qué look ponerte para el Domingo de Ramos, cualquiera de los seleccionados son idóneos a la par que estilosos.