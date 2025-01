El traje más elegante de Ana Botella a sus 71 años se lleva con botines de ante en enero

Ana Botella nos ha dado una nueva lección de estilo junto a su marido en un acto en Madrid. 'Esta es una historia real'. Treinta años después de su asesinato, el director de cine Iñaki Arteta, de nuevo, recuerda a las víctimas del terrorismo, en este caso, a la memoria del hombre que estaba llamado a liderar el Ayuntamiento de San Sebastián desde las listas del PP, Gregorio Ordóñez. Y ahí es donde la hemos visto lucir el traje más elegante con una chaqueta de cuello vuelto y lazada a la cintura.

En un acto celebrado en la Casa de Correos de Madrid, organizado por la Comunidad y por la Fundación Universitaria San Pablo CEU, se ha mostrado el documental por primera vez, en un acto organizado por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una Ana Botella que ha combinado este traje marrón con chaqueta de cuello vuelto y cinturón en el mismo tejido con lazada, con la eterna camisa blanca, y botines de ante. “En caso de duda, todo queda bien con una camisa blanca”, lo Victoria Beckham, y nosotras lo que diga a ella lo cumplimos a rajatabla. Por algo es una de las mujeres que marca la moda mundial en la actualidad. Esta pieza, la camisa de algodón de color blanco, es quizás la prenda más universal que todas las chicas y mujeres tenemos en nuestro armario, sea cual sea nuestro estilo.

El look de Ana Botella. Gtres

No obstante, todas las mujeres de todas las edades deben tener (sí o sí) un repertorio de camisas blancas sencillas que sean ponibles con cualquier pieza. Desde para ir a la oficina como para asistir a una cena con tu grupo de amigas. Indiscutiblemente, estamos hablando de la prenda infalible que siempre ha existido en nuestros armarios. Asimismo, se puede jugar con su patrón de diversas maneras, utilizándola como sobrecamisa o haciéndole un nudo para copiar los clásicos looks de Rachel Green en los años 90. Y Ana Botella nos lo ha dejado claro con este look de lo más elegante.