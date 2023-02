El trench de piel se lleva con leggings y botas altas como ha hecho Vicky Martín Berrocal por las calles de Madrid

Una nueva lección de estilo es lo que nos acaba de Vicky Martín Berrocal. Si ayer nos enamoraba con los jeans de Zara de 'efecto tipazo' y las zapatillas New Balance que no se quita en los últimos meses para sus looks más casuals, ahora nos ha dejado un total black de esos que no pueden derrochar más estilo y tendencia. Porque se nota que la diseñadora andaluza sabe de moda y está al día de las últimas tendencias del mundo fashion, y así nos lo demuestra a diario con sus outfits por las calles de Madrid. Y este jueves no podía ser menos, y ahora por su culpa, necesitamos este trench de piel de Mango para poder copiarla. Porque si el otro día nos enamorábamos de los jeans de Paula Echevarría, o de los looks de la Reina Letizia en Angola, ahora es Vicky Martín Berrocal la que nos hace desear recuperar los leggings de nuestro armario para llevarlos con botas altas y gabardina de efecto piel para marcarnos un lookazo de altura.

Lo que quiere decir, que como os llevamos avisando semanas, los leggings y los vaqueros pitillo, han vuelto a salir a la calle desde el armario de las que más saben de moda-Si dijiste que no volverías a llevar unos jeans pitillo, vas a cambiar de opinión cuando veas el outfit de Vicky, porque solo de botas muy altas vive este invierno, y si no que se lo digan a Mariló Montero, la Reina Letizia o Carmen Lomana. Y Vicky Martín Berrocal ha combinado los leggings con las botas negras más bonitas de la colección Inés Domecq Shoes, es la nueva aventura de la diseñadora y empresaria jerezana para la firma española Cuplé, donde encontramos botas altas de tacón y planas botines, salones de terciopelo y estampados, sandalias de terciopelo y mocasines. En definitiva, un lookazo.

Trench oversize efecto piel (89,99 euros)

Trench piel Mango

Un trench de piel de efecto oversize de la nueva colección de Mango que necesitamos en nuestro armario para transformar nuestros looks en los más fashions como ha hecho Vicky Martín Berrocal.