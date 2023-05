Trinity core: la tendencia de llevar tres anillos finos en el mismo dedo

La tendencia del trinity core nació de la mano de Cartier y de su anillo Trinity en 1924, inspirándose en el Art Decó y en el poeta Jean Cocteau, amigo del joyero. La prestigiosa firma de joyería de lujo creó un único anillo a partir de la unión de otros tres aros de metal entrelazados, fabricados en oro rosa, oro blanco (o platino) y, por supuesto, en el clásico oro amarillo, aunque en la actualidad la firma ha creado múltiples referencias a esta combinación. ¿Y por qué el término trinity? Porque las tres piezas de oro que forman esta joya representan el amor, la amistad y la fidelidad, la mejor trilogía que puede simbolizar un anillo, la Sagrada Trinidad del amor ante la que han caído rendidas actrices de la talla de Nicole Kidman o Cameron Díaz (aunque también representan la unión de cuerpo, mente y espíritu). Además, los anillos de compromiso que se guían por esta tendencia del trinity core no lo hacen de forma casual, el 3 es un número muy importante, considerado sagrado, perfecto y muy completo ya que contiene el principio, el medio y el fin.

Sin embargo, estos anillos han vivido una vuelta de tuerca y, la joya que antes simbolizaba el amor eterno, aunque ahora lo sigue haciendo, ha cobrado un significado mucho más versátil y se ha convertido esta temporada en uno de los mejores aliados del estilo casual y en uno de los complementos sin los que no podemos pasar este verano. El trinity core de la actualidad oscila desde las piezas más fáciles de llevar, es decir, un solo anillo que simula ser tres en su parte frontal, hasta las piezas más originales y la representación viva del trinity core del siglo XXI, tres anillos finos, de diferentes metales, grosores y diseños que se llevan juntos en el mismo dedo y que dan mucho juego, permitiendo escoger la distancia entre ellos, llevar solo dos, uno en cada dedo… o las múltiples combinaciones de las que dependa la originalidad de cada una de nosotras. Sea como sea, es innegable que un anillo no solo viste nuestras manos, también aporta elegancia, estilo, puntos de luz y pequeñas dosis de sofisticación a cualquier look. Además, estos anillos son ideales para el verano, ya que nos ayudarán a que resalte nuestro ansiado bronceado.

Anillo ancho Trijonc dorado, de Agatha Paris (129€)

Pack de anillos con baño de oro 18 kl sobre plata, plata dark silver y espinela ring mix, de Tous (130€)

Anillo Callíope oro, de Customima (149€)

Anillo Iria, de Dime que me quieres (49€)

Sortija tricolor, de Joyas Antiguas Sardinero (780€)

Anillo cruzado triple alianza en pavé, de Pandora (119€)

Set de anillos Sugar, PdPaola (165€)

Anillo tiras, de Vidal Vidal (44€)

Anillo Air de acero multicolor, de Viceroy (39€)

Anillo Eternity, de Thomas Sabo (135€)

Pack tres anillos choices baño oro, de Singularu (29,99€)

Nosotras ya estamos pensando como combinar los anillos trinity core que triunfarán esta temporada.