Vaqueros anchos y camisa blanca: el look más pijo de Xisca Perelló para empezar su nueva vida con Rafa Nadal

Después de la retirada de Rafa Nadal, hemos podido ver a su familia este domingo en una comida en Mallorca, y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en el look de Xisca Perelló con camisa blanca con bordados y vaqueros de tiro alto. Un estilismo pijo y clásico que define a la perfección su estilo. Porque Xisca Perelló es fiel a su estilo de lujo silencioso, si el día de la inauguración la vimos mucho más elegante con una chaqueta de tweed blanca, en las gradas de Roland Garros la hemos visto sacar su lado más casual pero siempre derrochando esa elegancia tan propia. Por eso la mujer de Rafa Nadal se ha olvidado de su 'total look' en blanco favorito, por este estilismo con jeans más apropiado para el otoño.

Estamos acostumbrados a los looks sencillos, clásicos y casuals de Xisca Perelló, pero no tan deportivos como el que nos ha dejado en esta fotografía en la cuenta de Instagram de Rafa Nadal. La joven se mueve entre los básicos en tonos neutros y los 'little black dress' para crear looks frescos y juveniles, aunque con algunas pinceladas de lo más elegantes y a la última. Los looks de sport, sencillos y sin estridencias, son otra de las normas que siempre cumple a rajatabla.

El look de Xisca Perelló. Gtres

Un look de lo más clásico y perfecto, con jeans de tiro alto y pernera ancha que ha combinado con la clásica camisa blanca con bordados.