Los vaqueros de tiro bajo que en otoño compartirás con tu novio.

Puedes desconfiar de varias cosas, pero no del tejido denim. Entre muchas tendencias que veremos en otoño, esta será una de las más potentes, puesto que es fácil de introducir en tu fondo de armario. Inesperadamente, en la temporada pasada de otoño-invierno 2023/2024 volvieron los vaqueros pitillo que enamoraron hasta las chicas más jóvenes. Solamente decimos que hasta robaron los más confiados a su madre y los combinaron con todo tipo de prendas (como jerséis de punto o camisas clásicas) o calzados (zapatillas deportivas o bailarinas). Esta vez, nos olvidamos de las piezas más ajustadas al cuerpo para dar la bienvenida (de nuevo) a los vaqueros anchos que podrás compartir con tu novio. Pero, atención, no nos sirven cualesquier vaqueros anchos, como los modelos wide leg, sino los que verdaderamente tienen las piernas muy ovsersize. Asimismo, ya avisamos con que si estás acostumbrada al tiro alto (como bien han indicado las últimas tendencias), tendrás que retroceder a tu infancia para volver al bajo, de la misma manera que están haciendo las editoras de moda más relevantes en el campo de la moda. En estos momentos, es fácil la tarea de encontrar unos vaqueros anchos de tiro bajo, puesto que son los que más se están empezando a ver y llevar. No obstante, nuestra redacción ha fichado estos de Bershka por 26€, que está disponible en varios tonos.

Los vaqueros anchos de tiro bajo no son la única prenda corta que se llevará durante la temporada de otoño-invierno 2024/2025, puesto que, aunque hará frío y borrasca, también apostaremos por camisetas, jerséis o camisas cropped. Pero, es cierto que esta prenda inferior será una de las más comentadas, así como la que ciertamente nos dará juego en nuestro fondo de armario, puesto que se puede combinar con un sinfín de posibilidades. Desde con camiseta básica y zapatillas deportivas hasta al estilo más pijo con camisas románticas y bailarinas o merceditas con calcetines. Hasta ahora, confirmamos que es una tendencia de otoño que podemos ir comprando en las marcas españolaslow cost para convertirnos en las primeras más modernas en llevarla en cuanto corra un poco de aire.

Vaqueros anchos de tiro bajo, de Bershka (26 euros)

Vaqueros anchos de tiro bajo. Bershka

No cabe duda de que es el momento perfecto para compartir armario con tu novio. Por lo que, apuesta por los vaqueros anchos de tiro bajo que más se verán a partir de octubre y, a al mismo tiempo, ahorra dinero.