Si te vas de puente de mayo, estos son los 10 fichajes de Zara y Mango que debes meter en tu maleta de viaje

Uno de los puentes más esperados del año está a punto de llegar. Y es que del 1 al 5 de marzo los españoles disfrutarán de unos días de vacaciones para descansar y desconectar de la rutina. Es por ello que muchos de nosotros ya tenemos preparadas las vacaciones hacia un destino rural, de costa o paradisíaco. Ya sea dentro o fuera de España, es el momento de última hora para hacernos la lista definitiva de todos los imprescindibles que debemos meter sí o sí en la maleta del puente de mayo. Después de una semana protagonizada por la lluvia y la borrasca, así como por la bajada de las temperaturas, la primavera se vuelve a asomar para darnos una tregua para lucir los modelitos más fresquitos y favorecedores. Con ello queremos decir que debemos deshacernos de las blazers, gabardinas o vaqueros largos para dar paso a los tops semitransparentes, faldas o vestidos de crochet o las sandalias más en tendencia de esta temporada. Después de analizar todas las nuevas modas que hemos descubierto tanto en el armario de las celebridades e influencers como de la 080 Barcelona Fashion, hemos fichado las prendas y los accesorios que serán un must have si te vas de puente de mayo. Sin ir más lejos, Zara y Mango son las dos marcas españolas low cost de confianza en las que podemos encontrar tanto piezas básicas que no pasan de moda como aquellas originales que más están luciendo las mujeres modernas. A continuación, mencionamos los 10 fichajes de ambas firmas que son aptos para llevarnos de viaje tanto a un entorno rural como de playa.

Por un lado, en Zara hemos encontrado desde los tops de espalda nadadora semitransparentes (que vamos a ver durante toda la primavera-verano) hasta las camisas de rayas verticales que combinan con todo tipo de looks. Asimismo, los vestidos de crochet son un esencial no únicamente para llevarlos en el paseo marítimo, sino que también para el street style tal y como ya lucen todas las influencers españolas. También, los vestidos drapeados son perfectos para cualquier evento de día o de noche, así como para los momentos más festivos. Y, sin ninguna duda, el calzado es una de las tendencias más comentadas durante esta temporada. Y si ya nos hemos hecho con las bailarinas más en tendencia, también nos aficionaremos a las sandalias con tacón en forma de cuña para elevar todos los estilismos. Por otro lado, además de que las prendas de la colección de Victoria Beckham para Mango han triunfado entre las editoras y expertas en moda, también se van a agotar las piezas más favorecedoras y que no dejan indiferente a cualquier armario. Estamos hablando desde las faldas de crochet que más estamos luciendo estas semanas hasta los bañadores de colores llamativos que podemos utilizar como body, así como los manguitos de punto que podemos seguir llevando por ahora. Por último, no podemos dejar atrás ni los bolsos de rafia (que son los más repetidos durante la época veraniega) ni tampoco las bermudas vaqueras que empezamos a llevar el año pasado y que ahora son todo un terremoto.

Top semitransparente, de Zara (40 euros)

Top semitransparente. Zara

Camisa de rayas verticales, de Zara (23 euros)

Camisa de rayas verticales. Zara

Sandalias con tacón en forma de cuña, de Zara (100 euros)

Sandalias con tacón en forma de cuña. Zara

Vestido de crochet y perlas, de Zara (70 euros)

Vestido de crochet y perlas. Zara

Vestido mini drapeado, de Zara (30 euros)

Vestido mini drapeado. Zara

Bañador colorido, de Mango (40 euros)

Bañador colorido. Mango

Falda de crochet, de Mango (85 euros)

Falda de crochet. Mango

Manguitos de punto, de Mango (20 euros)

Manguitos de punto. Mango

Bolso shopper, de Mango (40 euros)

Bolso shopper. Mango

Bermudas vaqueras, de Mango (30 euros)

Bermudas vaqueras. Mango

Si te vas de puente de mayo y tienes que preparar tu maleta, inspírate en esta lista de deseos para acertar con todos tus looks.