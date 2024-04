Necesitamos que vuelvan a subir las temperaturas para copiarle a Rocío Osorno el conjunto estampado de Zara que vamos a estrenar en el puente de mayo

Aunque parece que en Madrid haya vuelto el invierno de golpe, nosotras solo podemos pensar en escaparnos a la playa este puente de mayo, y más después de ver este conjunto de Zara que acaba de estrenar Rocío Osorno. ¿Puede ser más bonito? Ya os digo yo que no. Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer, si no había tenido suficiente con ser la mejor vestida de la Feria de Abril, y de una boda y una comunión este fin de semana, ahora nos ha creado la necesidad de comprarnos este traje fucsia de Zara para ser la invitada perfecta esta primavera 2024. Porque hoy el día no iba a ser solo delooks de alfombra roja con los Premios Laureus y Teresa Urquijo, o la Reina Letizia e Isabel Díaz Ayuso en los Laureus, también necesitábamos inspiración de Zara de esa que tanto nos gusta y que es asequible para todos los bolsillos. Por eso ha llegado Rocío Osorno con esta traje de efecto tipazo, y que resalta el primer bronceado de la temporada. Favorito de Elsa Schiaparelli y, a veces, el más denostado del pantone, el rosa juega hoy todas sus cartas. Y hoy con este conjunto estampado que vamos a querer meter en nuestra maleta para el puente de mayo.

Porque si eres de las afortunadas que tiene este maxi puente de mayo la próxima semana, y más si vives en Madrid y te quieres escapar a la playa, este conjunto de Zara que acaba de estrenar Rocío Osorno, tiene que estar en tu maleta. Y si no, como fichaje para el verano, porque tenemos claro que este conjunto estampo con to cortito y pantalón ancho, no va a tarde en agotarse por mucho motivos. El primero de ellos, porque lo ha lucido la influencer sevillana en este reels de Instagram, y ya sabemos que todo lo que se pone ella, se agota. Y los otros motivos son, que es fresquiti, cómodo y a la moda, para no quitarnos en todo el verano. Y además, resalta el primer bronceado de la temporada como demuestra Rocío Osorno con su broncead de autobronceador.

Cuerpo crop nudo manga flare, de Zara (25,95 euros)

Cuerpo crop. Zara

Pantalón ancho estampado, de Zara (29,95 euros)

Pantalón ancho. Zara

Un conjunto con un estampado de lo más ideal, al que le podemos dar mil usos, porque lo podemos llevar junto o combinar el top con unos jeans y los pantalones con una camisa o camiseta blanca.