Damos la bienvenida a los bolsos de rafia: los 6 imprescindibles que elevan todos los looks

Los bolsos de rafia siempre son un imprescindible para la temporada de primavera-verano de todos los años. Cuando comienzan a predominar los días de altas temperaturas y cielos despejados, no solamente hacemos un cambio de armario en cuanto a nuestra ropa, sino que también en los accesorios. Recuperamos los pendientes más coloridos, pensamos en cómo combinar los pañuelos más en tendencia o fichamos los bolsos de rafia correspondientes a la época. Muchas de nosotras traducimos el buen tiempo a los complementos más llamativos y con una explosión de tonos, puesto que empezamos a ver en el street style bolsos llamativos y creativos. En definitiva, aquellos modelos que normalmente no solemos ver en otoño o invierno. Si existe una opción que todas tenemos como nuestro salvavidas son los bolsos de rafia, ya que son ponibles con una multitud de prendas. Desde con vestidos ibicencos combinados con alpargatas hasta con shorts y camisas clásicas. Con ello queremos decir que necesitas un bolso de rafia (si es que ya no lo tienes) para elevar todos tus looks y desprenderte de problemas estilísticos. Además, nos estamos empezando a olvidar de los modelos más tradicionales, ya que nuestras marcas de confianza han lanzado nuevas propuestas de lo más originales (y que no dejan indiferente a nadie).

Mango es una de las firmas españolas donde más encontramos bolsos de rafia (económicos y en tendencia) cada temporada de primavera-verano. En estos momentos, las chicas más modernas escogerán tanto el modelo de flecos como el capazo con detalle de tachuelas. Sin ninguna duda, se tratan de dos propuestas de lo más arriesgadas, pero confiadas para combinar con todo tipo de estilismos. Asimismo, Zara cuenta con los bolsos de rafia originales y aquellos que más desearán las mujeres más arriesgadas. Por un lado, hemos fichado la cesta rígida con un abalorio que ofrece distinción a cualquier look, porque se lleva todas las miradas de todas las personas. Por otro lado, el bolso de mano de rayas es una alternativa divertida y que podemos llevar tanto de día como de noche. Por último, si consideras que tienes un estilo elegante, te aconsejamos que te acerques al Massimo Dutti más cercano, puesto que te vas a obsesionar con varios modelos que acaban de lanzar. Desde el clásico bolso tote, que podemos llevar tanto por las calles como por el paseo marítimo, hasta el mítico capazo de mano, pero con el detalle del asa en efecto cuero.

Bolso de flecos, de Mango (40 euros)

Capazo con tachuelas, de Mango (40 euros)

Bolso cesta, de Zara (40 euros)

Bolso de rayas, de Zara (23 euros)

Bolso tote, de Massimo Dutti (150 euros)

Bolso con așa efecto piel, de Massimo Dutti (80 euros)

En definitiva, los bolsos de rafia son el accesorio imprescindible para elevar el look en cuestión de segundos. En Mango, Zara y Massimo Dutti encontrarás el ideal acorde con tu estilo y necesidades. ¿Con cuál te identificas más?