Naty Abascal convierte el plumífero en la prenda más elegante del invierno

Naty Abascal vuelve a dejar claro por qué es una de las mujeres más influyentes en el universo de la moda española. A sus estilismos no les hace falta excesiva producción para convertirse en inspiración inmediata. Su última aparición en redes —un conjunto impecable firmado por Weekend MaxMara— demuestra que el plumífero puede ser la prenda más sofisticada del invierno cuando se elige el diseño adecuado.

La socialité ha apostado por un plumífero tipo borreguito en tono crudo, de silueta abombada y cuello alto, perfecto para combatir las bajas temperaturas sin renunciar a la elegancia. Lejos de la estética deportiva que a veces acompaña a este tipo de prendas, el modelo que luce Naty destaca por su textura suave, su construcción pulida y su capacidad para elevar incluso los looks más básicos del día a día.

El poder del blanco invierno: así estiliza Naty Abascal su plumífero

Lo más llamativo del look es la apuesta decidida por el total white, un recurso estilístico que Naty domina como pocas. Combina el plumífero de borreguito con pantalones rectos en blanco roto y unas zapatillas minimalistas en el mismo tono, creando una armonía cromática perfecta que alarga visualmente la figura y aporta un efecto luminoso, sofisticado y rotundo.

Este juego monocromático transforma la prenda exterior en una pieza protagonista sin estridencias. El equilibrio entre el volumen del plumífero y la fluidez del pantalón crea un conjunto que funciona tanto para una mañana de recados como para una comida informal en plena temporada de frío.

El toque maestro: el bolso rojo y la bufanda en contraste

Porque si algo distingue a Naty Abascal es su capacidad innata para rematar un look con un gesto magistral. En este caso, suma una bufanda roja vibrante y un bolso rojo con cadena gold, un dúo que rompe la neutralidad del look y aporta ese toque de energía tan característico de su estilo.

Naty Abascal. Instagram @natyabascal

El rojo es uno de los colores tendencia del invierno y, en este conjunto, funciona como contrapunto perfecto al total white. No recarga, no invade: simplemente ilumina y enmarca el estilismo con un guiño festivo y muy acorde a la época pre-navideña.

El plumífero elegante existe… y Naty lo confirma

Aunque los plumíferos llevan varias temporadas asentados como pieza imprescindible, muchas mujeres siguen buscándolo en versiones más depuradas y menos deportivas. Aquí es donde el diseño elegido por Naty marca la diferencia:

Tejido efecto borreguito, cálido y de apariencia lujosa.

Patrón estructurado, que mantiene la silueta sin añadir volumen innecesario.

Color crudo, que multiplica la luminosidad y combina con todo.

Un look para copiar este diciembre

La elección de Naty Abascal reúne todas las claves del street style invernal que más veremos este mes: tonos neutros, prendas táctiles, capas ligeras y un toque de color que dinamiza el conjunto. Su look demuestra que vestir con estilo en invierno no tiene por qué implicar complicación: basta con un plumífero bien elegido y una paleta cromática inteligente.

Naty inspira, una vez más, una forma de vestir cálida, elegante y totalmente actual. Y lo hace demostrando que el plumífero es, definitivamente, la inversión clave del invierno 2025.