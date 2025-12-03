Ayuso rescata sus botines de Zara más atrevidos para su cita con el Rey Felipe

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a demostrar que, incluso en los actos de mayor solemnidad, sabe mantener una imagen coherente, cuidada y muy fiel a su estilo personal. Durante la clausura de la jornada “El papel de la Corona en el proceso democratizador español, 1975-1982”, celebrada en la Universidad Rey Juan Carlos y presidida por Su Majestad el Rey Felipe VI, la presidenta de la Comunidad de Madrid optó por un estilismo tan correcto como favorecedor.

La presidenta escogió un traje sastre gris grafito, con americana cruzada y pantalón recto con vuelta en el bajo. Un patrón clásico que Ayuso ha convertido en una de sus señas de identidad en los últimos meses: impecable, discreto y hecho para funcionar en entornos institucionales donde la sobriedad es clave.

Los botines de Zara de temporadas pasadas que vuelven a ser protagonistas

Aunque todo el estilismo mantiene un tono neutro, hubo un elemento que destacó visualmente por encima del resto: los botines negros de Zara, un diseño de temporadas pasadas que Ayuso ha decidido rescatar de su fondo de armario. Se trata de un modelo con punta afilada y tacón metálico dorado, un detalle distintivo que elevó el conjunto y que aporta un toque moderno sin romper la solemnidad del acto.

El look de Ayuso. GTRES

Estos botines, que Zara lanzó hace varias temporadas, tuvieron un gran éxito en su día y se reconocen por ese tacón fino con acabado metalizado que estiliza la figura y añade personalidad al look. Ayuso ya los ha llevado en otras ocasiones y su reaparición demuestra que apuesta por reutilizar piezas con carácter que siguen funcionando años después.

Una combinación pensada para el frío sin perder elegancia

Para combatir las bajas temperaturas, Ayuso sumó al estilismo una bufanda en tonos neutros, que aportó calidez visual y suavizó la rigidez del traje gris. La gama cromática beige, gris y coral del accesorio añadía un toque más luminoso, sin restar elegancia ni formalidad a la escena.

Su melena suelta con ondas naturales y un maquillaje discreto completaron un look que equilibró cercanía e imagen institucional, un papel especialmente relevante al tratarse de un acto académico presidido por el Rey Felipe VI, cuya presencia siempre exige un nivel elevado de corrección estética.

Ayuso confirma que la elegancia también está en saber repetir

El look de esta jornada vuelve a demostrar una máxima que la presidenta repite con frecuencia: no siempre hay que estrenar para acertar. Los botines de Zara, recuperados de su propio armario, son la prueba de que una pieza asequible y bien escogida puede seguir brillando varios años después.

El Rey clausura la jornada sobre el papel de la corona en el proceso democratizador español Carlos Luján Europa Press

Ayuso firma así uno de sus estilismos más equilibrados de la temporada, perfecto para un acto institucional y con un claro guiño a esa moda responsable que combina fondo de armario, discreción y personalidad.