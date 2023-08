El planazo de lujo de Kiko Matamoros y Marta López en su idílica escapada al sur de Italia

Kiko Matamoros y Marta López no quieren ser de esos matrimonios que se quedan en casa disfrutando de su mera compañía mientras dejan que el tiempo pase. Ya lo han demostrado muchas veces que les gusta descubrir mundo juntos, dejarse enamorar por las maravillas de un rincón desconocido y, sobre todo, compartir estos momentos el uno con el otro. También después con sus respectivas hordas de fans en las redes sociales, claro. Así lo ha hecho desde casi el mismo instante en el que formalizaron su relación y continúan sorprendiendo con sus románticas escapadas. Así ha sucedido ahora cuando, después de llegar de Miami por cuestiones de trabajo y algo de placer, han vuelto a hacer las maletas para poner rumbo a Italia.

Kiko Matamoros y Marta López Instagram

El punto exacto en el que el colaborador de televisión y la modelo han emplazado su disfrute estival ha sido Positano. Una mágica localidad italiana que se levanta junto a un acantilado en la costa Amalfitana del sur de la península. Un destino perfecto para disfrutar de la playa, sin correr el riesgo de que la jornada se amargue por llamar demasiado la atención, pues en este territorio tan turístico no todos sabrán quienes integran esta llamativa pareja.

Kiko Matamoros no es de los que vive la vida con mesura y contando los euros, pues sabe que aquí estamos de paso y lo único que nos llevamos al otro lado son los momentos que hemos cosechado. Los suyos ahora son de lo más románticos, a juzgar por las imágenes que la pareja ya ha publicado, desvelando con ello algunos de sus exclusivos planes. Quizá el que más revuelo ha generado entre sus seguidores, evidentemente por envidia, pues no todos podemos acceder a este lujo, es tener la oportunidad de cenar en un restaurante con tres estrellas Michelin. Ellos lo han hecho y no han dudado en dejar constancia viral para que el resto nos sintamos casi como si estuviésemos sentados en su propia mesa. Se trataba de un local aclamado por la crítica especializado en gastronomía italiana y para el que la pareja no ha dudado en vestir con elegancia, pues la ocasión bien lo merecía.

Kiko Matamoros y Marta López Instagram

Luego están las habituales imágenes que los recién casados han publicado en sus redes sociales siempre que realizan una escapada, o simplemente para demostrar lo enamorados que están en cualquier rincón del mundo. Se trata de esos posados a modo de selfie en el que juntan sus rostros y sonríen a la cámara. Unos posados cargados de romanticismo por dejar muestras de su especial vínculo, con miradas cargadas de complicidad que dicen más que las palabras, manos entrelazadas y algún que otro beso, aunque esta vez estos los han dejado fuera de su galería de viaje por este rincón con encanto especial de la geografía italiana.