Laura Matamoros sabe que el uniforme MÁS EN TENDENCIA de la primavera es este vestido de cuadros vichy con cazadora vaquera y zapatillas

Es el estampado del momento. Ya no tenemos ninguna duda. Y si no tienes ninguna prenda en tu armario, ya tardas en hacerte con ella. Símbolo del buen tiempo y de los looks más chic de los 50, el estampado de cuadros más bucólico vuelve para protagonizar tus estilismos primaverales y veraniegos más elegantes. El estampado vichy es al verano lo que el tartán al invierno. Es el cuadro estival, el print que nos lleva a la Provenza y a los veranos en el campo. La culpa la tendría la actriz francesa Brigitte Bardot y ahora Laura Matamoros nos ha creado la necesidad de tener este vestido de cuadros vichy en nuestro armario.

Stories de Laura Matamoros.

Y que mejor manera de llevarlo en primavera, cuando aún refresca por la mañana y por la noche, que con una cazadora vaquera y unas zapatillas para llevarlo 24/7. ¡Nos encanta y sabemos de dónde es!

Vestido Taylor Checks (185€)

Vestido cuadro vichy.