El vestido más transparente de Georgina Rodríguez es el que vas a llevar a la playa como pareo

Ya sabemos que el estilo de Georgina Rodríguez se caracteriza por ser muy sexy, y nos lo ha vuelto a demostrar con este vestido pareo de lo más transparente en sus vacaciones. Ursula Corberó, Bad Gyal, Aitana, Tini y Nathy Peluso son algunas de las caras conocidas que han lucido los bikinis de Goi durante sus vacaciones. La marca de ropa de la influencer y modelo Jessica Goicoechea triunfa entre las celebridades y, aunque tienen productos de todo tipo como vestidos, conjuntos y accesorios, sus productos estrella son los bikinis y bañadores. Y ahora es Georgina la que lo ha lucido en su cuenta de Instagram, porque por algo ellas dos son de las mujeres más sensuales de España, y nos lo han vuelto a dejar claro.

Georgina Rodríguez sigue derrochando estilo en Dubai. Y quien pensaba que la mujer de Cristiano Ronaldo iba a dejar sus looks más sexis en su nuevo país, se equivocaba. Porque Georgina Rodríguez sigue marcando curvas y apostando por su estilo más personal y ahora nos ha dejado claro con este bañador con vestido con transparencias que también puede ser un pareo. Creada en Barcelona, GOI cuenta con presencia global a través de ropa sensual, moda diseñada in house con tejidos y estampados exclusivos producidos de forma ética en España con una visión provocativa se puede ver a través de la narración digital y dentro de nuestro showroom y tiendas pop-up de Barcelona. Comenzó en 2019 con una búsqueda de ropa que destaque, con un estilo atrevido porque querían un estilo casual pero sexy, una combinación de ropa para todas las ocasiones. Y todo eso no puede representar mejor el estilo de Georgina.

El vestido sexy de Georgina Rodríguez. @georginagio

Vestido Kenta, de Gio (75 euros)

Vestido transparencias. Gio

Un diseño que definen así en la web de la marca: "El vestido Kenta está confeccionado con una malla suave y de primera calidad. El patrón es entallado y tiene un estampado personalizado por toda la prenda, lo que hace que cada prenda sea única. La tela es elástica. El vestido presenta un corte bandeau y se puede fruncir en el lateral para ajustar el largo. También se puede usar como falda y está hecho en España".

La evolución del estilo de Georgina

El nombre de Georgina Rodriguez entró en nuestras vidas en el año 2016, cuando nos enteramos de que había empezado a salir con Cristiano Ronaldo. Desde que todo salió a la luz, los focos se posaron en ella y no han dejado de estarlo. Esto nos ha permitido ver una evolución de su estilo con el paso de los años hasta lo que es ahora, una adicta confesa de las tendencias que mezcla el estilo italiano y lo deportivo con lo más sofisticado. Moderna, atrevida y sexy.