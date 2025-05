El vestido de playa más elegante del verano lo he encontrado en Zara Home

Sabemos que estás más que familiarizada con las colecciones de Zara y todas las novedades que el gigante de Inditex lanza semana tras semana tanto en su web como en tiendas, pero ¿y, Zara Home, eres de las que revisa también su colección en busca de joyitas más allá de su espectacular catálogo de decoración? Si es así, te entendemos nosotras somos iguales, y si tu respuesta ha sido negativa, prepárate porque te vamos a abrir un mundo de nuevas necesidades fashion que no sabías que necesitabas.

Desde hace unas temporadas el equipo detrás de la colección más casera de Zara se ha propuesto elevar no solo la estética de sus tiendas, sino también introducir a sus líneas prendas tan sofisticadas como las que solo acostumbramos a ver a nuestras influencers favoritas en sus publicaciones de redes sociales. Primero fueron los pijamas de lino y seda los que se colaron en nuestras fantasías fashionistas, luego las batas fluidas que se convertían en caftanes improvisados, y ahora te venimos a hablar sobre el vestido más elegante del verano, con el que bajar a la playa se convertirá en un auténtico sueño de estilo relajado, sofisticado y atemporal.

Así es el vestido de Zara Home que llevarás a la playa este verano

Solo hace falta darse un paseo por las playas más exclusivas de nuestro país (desde Formentera a Zahara de los Atunes) para darse cuenta de que la vestimenta a la hora de pisar la arena ha evolucionado hacia una estética tan chic como la que se puede ver en una oficina de lunes a viernes. Si antes ir a la playa suponía ponerse cualquier camiseta que teníamos a mano y los primeros shorts vaqueros que pilláramos, ahora la cosa va de vestidos blancos, sombreros de rafia y las joyitas más originales. Y es que si hay algo que como amantes de la moda nos encanta es que cualquier excusa es buena para marcarte un lookazo sin motivo aparente. Ahí es donde entran en escena vestidos como este de Zara Home con los que romantizar el hecho de bajar a la playa se convierte en el sueño hecho realidad de cualquier chica.

Vestido playa algodón midi jaretas, de Zara Home (39,99 euros)

Vestido playa algodón midi jaretas. Zara Home

Un diseño confeccionado en 100% algodón con un corte midi amplio y vaporoso, cuello redondo, sin mangas y con un detalle de jaretas verticales en la parte frontal que estiliza, aporta textura y un sutil aire artesanal. Su silueta, que cae desde la cintura con movimiento ligero, lo convierte en el mejor aliado para los días de calor, pero también en la pieza más sofisticada de cualquier look de playa. Tiene esa magia especial de las prendas sencillas que no lo parecen, que esconden en su patrón y su caída todo el encanto que buscamos cuando queremos ir cómodas sin renunciar al estilo, y no es por nada, pero que parece como si acabaras de salir de una escena de la tercera temporada de 'The White Lotus'.

Este vestido podría estar perfectamente en la maleta de una de las protagonistas de la serie de HBO, caminando descalza por una villa tailandesa o bajando lentamente las escaleras de madera hacia la orilla. No necesita nada más: ni cinturón, ni unos pendientes enormes. Unas sandalias minimalistas, un capazo y una coleta pulida bastan para elevarlo. Y, si lo prefieres, también funciona con alpargatas y gafas de sol negras en clave francesa. Su versatilidad es precisamente lo que lo convierte en un imprescindible. Además, pertenece a esa categoría tan deseada de prendas que puedes llevar directamente de la playa al chiringuito o incluso a una cena informal sin cambiarte, y seguir siendo la mejor vestida del lugar. Su estética discreta, pero trabajada lo posiciona como uno de esos básicos de armario que resisten temporada tras temporada. Y todo por menos de 40 euros.