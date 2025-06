Vestidos de crochet, la prenda más cool del verano que necesitas si amas Ibiza, Tarifa o las dos

Si hay una prenda que se ha ganado el estatus de imprescindible en cualquier maleta de verano, esa sería sin duda el vestido de crochet en todas sus versiones, mini, midi, maxi, de tirantes, manga corta, manga larga… ya vas pillando por donde van los tiros, ¿verdad? Hoy venimos a crearte una nueva necesidad de verano si todavía no pensabas en hacerte con un vestido de este estilo para tus próximas vacaciones, sean en Ibiza, Tarifa u otro destino playero. O si ya los tenías en el radar, a confirmarte porque los estilismos más cool entre palmeras y arena tienen como denominador común este tipo de vestidos.

Y es que este tejido tan artesanal es desde hace unas temporadas el favorito de las que mejor visten, ya sean editoras de moda, influencers o famosas por igual. Por aquí también hemos caído en la obsesión del que desde nuestro punto de vista es el tejido más deseado y favorecedor del verano. No tenemos dudas de que después de leer estas líneas, tú también, querida lectora, te harás con uno de nuestros favoritos y no te lo quitarás por ningún motivo.

Los vestidos de crochet más bonitos para tu maleta de vacaciones

Porque no hay verano sin vestido de crochet. Literal. Este tejido se ha convertido en el gran aliado de las chicas que mejor visten (y que mejor vacacionan), tanto si su destino es la costa de Cádiz como si lo es la isla blanca por excelencia. ¿El secreto? Ese equilibrio perfecto entre lo boho y lo sofisticado que lo convierte en la prenda estrella para pasear entre chiringuitos, mercados artesanales o atardeceres frente al mar.

Y como sabemos que ya lo estás visualizando en tus looks de vacaciones, aquí va nuestra selección más estilosa, aprobada y lista para meter directamente en la maleta.

Vestido mini punto crochet, de Zara (59,95 euros)

Vestido mini punto crochet. Zara

La versión más relajada del estilo bohemio. Llévalo sobre un bikini negro, añade chanclas tipo pala y gafas grandes y ya tienes lookazo para todo el día.

Vestido tirantes crochet, de Desigual (rebajado a 59,50 euros)

Vestido tirantes crochet. Desigual

Un vestido de crochet blanco elevado a la categoría de joya. Ideal si buscas un look con espíritu ibicenco y un toque sofisticado.

Vestido crochet largo, de Brownie (59,90 euros)

Vestido crochet largo. Brownie

Minimalismo cálido y con textura. Su tono en marrón chocolate hace que funcione tanto en la ciudad para una cena de amigas como junto al mar y una velada romántica bajo las estrellas.

Vestido mini punto crochet, de Zara (69,95 euros)

Vestido mini punto crochet. Zara

Corto, sexy y con un aire artesanal. Ideal para festivales, fiestas en la playa o simplemente para destacar con estilo.

Vestido playero en punto holgado, de H&M (34,99 euros)

Vestido playero en punto holgado. H&M

El clásico vestido de crochet blanco que te resuelve todos los looks de vacaciones. Llévalo con sandalias planas o incluso sobre shorts vaqueros para un estilo más urbano.

Vestido flecos bajo, de Sfera (rebajado a 39,99 euros)

Vestido flecos bajo. Sfera

La elección perfecta para llevar tu esencia bohemia al más puro estilo lujo. El toque de los flecos al bajo eleva este diseño a look de noche instantáneo.

Vestido largo crochet, de Stradivarius (29,99 euros)

Vestido largo crochet. Stradivarius

Romántico, ligero y muy favorecedor. Uno de esos vestidos en color blanco que puedes usar desde el desayuno hasta la puesta de sol.

Vestido largo crochet, de Mango (39,99 euros)

Vestido largo crochet. Mango

Comodidad y estilo a partes iguales. Con su tejido calado y diseño recto, es perfecto para llevar con sandalias planas o alpargatas.

Vestido corto crochet lazo, de Mango (39,99 euros)

Vestido corto crochet lazo. Mango

Para las que aman los detalles femeninos. Ese lazo en la espalda es todo lo que necesitas para un toque especial.

Así que si todavía no tienes un vestido de crochet en tu armario, este es el recordatorio de que lo necesitas. Y, no, no importa si eres más de Ibiza o de Tarifa, lo importante es que este verano, tu look respire libertad, frescura y mucho estilo. Y créenos: el crochet tiene todas las papeletas para ser el protagonista de tus mejores instantáneas.