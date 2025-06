Estos ‘tank tops’ me salvan el look de 9 a 9 cada día y tienen más estilo del que imaginas

Si hace unos años me dijeran que los típicos tops sin mangas que solo estaban reservados para armarios masculinos se convertirían en una de mis prendas favoritas del verano, probablemente no lo creería. Pero aquí estamos, un nuevo verano acaba de empezar y yo ya he renovado mi colección de tank tops. Como experta en estilo con la llegada de las altas temperaturas, mi mantra sigue siendo el mismo que el resto del año, vestir bien sin complicaciones, y en eso es tipo de tops son los reyes. Y no solo lo digo yo, las mujeres que mejor visten coinciden en que tanto en invierno como verano solo necesitan un top sin mangas para elevar cualquier look de oficina o afterwork.

Así es, los tank tops han pasado de tener 0 estilo a convertirse en un imprescindible en los armarios más codiciados del 'star system'. ¿La clave de su éxito?, reúnen todo lo que la estética minimalista y de lujo silencioso busca, líneas limpias, colores neutros y tan versátiles que los puedes combinar con básicamente todo tu armario, ya sea en clave boho con una falda midi de volantes y encaje, con un aire más oficinista y pantalones (o bermudas) de pinzas, o a la última con faldas satinadas y un aire muy 'ballet-core'. Te hemos convencido de que los tank tops son tu mejor aliado de cara a este verano 2025, ¿verdad? No nos esperábamos menos, y a continuación, una selección de nuestros favoritos.

Los tank tops más ideales para derrochar estilo sin esfuerzo a todas horas

Solo hace falta darse una vuelta por nuestras favoritas para ver que este tipo de camisetas sin mangas, mayoritariamente confeccionadas en algodón y en infinidad de colores están por todas partes, y muy pronto serán las protagonistas de tus mejores outfits del verano, palabra de editora de moda. Aquí 6 tank tops con los que derrochar estilo de 9 a 9 sin esfuerzo durante toda la temporada.

Top rib tirantes, de Zara (6,95 euros)

Top rib tirantes. Zara

La prueba definitiva de que el estilo más simple puede ser también el más sofisticado. Este top color amarillo mantequilla es el comodín definitivo para estilismos en clave 'clean girl', especialmente con pantalones de lino o una falda pareo.

Camiseta de tirantes de canalé, de Cos (19 euros)

Camiseta de tirantes de canalé. Cos

El clásico estampado de rayas se reinventa con espíritu parisino en modo verano. Perfecto para llevar con jeans rectos o bermudas blancas para un look 'très-chic' a la altura de cualquier postal desde la Riviera francesa.

Camiseta sin mangas en canalé, de H&M (7,99 euros)

Camiseta sin mangas en canalé. H&M

Este tono gris jaspeado se adapta a cualquier estilo, de la oficina al brunch de domingo. Llévalo con una americana o maxi chaleco en blanco y pantalones sastre para dominar el arte del 'smart casual'.

Top con flores de abalorios, de Parfois (25,99 euros)

Top con flores de abalorios. Parfois

Un básico con detalles bordados que elevan al instante cualquier conjunto. Ideal para quienes buscan un toque romántico y delicado incluso en los días más calurosos.

Top canalé algodón, de Mango (9,99 euros)

Top canalé algodón. Mango

Este top marrón oscuro tiene ese aire de lujo silencioso que tanto se lleva en 2025. Llévalo con una falda satinada y sandalias minimalistas para un look pulido y actual sin esfuerzo.

Top tirantes 100% algodón, de Massimo Dutti (22,95 euros)

Top tirantes 100% algodón. Massimo Dutti

Ligero, cómodo y con el corte perfecto. El básico definitivo que se adapta a cualquier silueta y que pide a gritos combinarse con prendas joya o con denim de tiro alto.

El 'tank top', ese héroe silencioso de tu armario de verano

Cómodo, versátil y con más posibilidades de estilo de las que crees: si este verano 2025 buscas piezas que realmente funcionen de la mañana a la noche sin esfuerzo, ya sabes por dónde empezar. Desde la estética más sobria hasta el romanticismo minimalista, los tank tops no solo son tendencia, son puro fondo de armario. Y lo mejor de todo es que no necesitas más que uno para transformar tu look diario.