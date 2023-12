¿Quieres sacarle un mayor partido a tu armario? Aplica la regla del 333 esta temporada

Cada temporada surgen nuevas tendencias que enamoran a todas las amantes de la moda, prendas que se hacen un hueco en nuestro armario, como por ejemplo las chaqueta de cuero, pantalones de efecto piel y las bailarinas tipo Mary Jane, aunque siempre hay prendas básicas de fondo de armario que constituyen el concepto 'armario cápsula', piezas atemporales, sencilla y básicas con las que crear un sinfín de looks sin dar la sensación de estar vistiendo constantemente con las mismas prendas. En este sentido, hay una influencer y experta de moda estadounidense llamada Rachel Spencer que explica en un vídeo en su perfil de Instagram la 'regla del 333'. ¿En qué consiste esta regla? Ella, de manera muy visual, nos da las claves para conseguir que, con tan solo nueve piezas (3 prendas de ropa básicas superiores, otras 3 inferiores y 3 pares de calzado), conseguiremos más de 20 looks diferentes. De esta manera, no solo tendremos que dar rienda a nuestra imaginación a la hora de vestirnos, sino que también estaremos ayudando a reducir el consumismo dentro de la industria de la moda -posiblemente la segunda más contaminante del mundo-.

¿Qué prendas componen esta 'regla del 333'? En cuanto a la parte superior, Rachel Spencer nos propone que apostemos por prendas básicas como una chaqueta de punto tipo cárdigan de cuello redondo, una camisa blanca de corte masculino y, para terminar, una de las prendas más sencillas, atemporales y más recurrente en nuestro armario, una camiseta blanca. En la parte inferior, son tres las prenda básicas que sí o sí debes tener, unos jeans rectos, una mini falda y unos pantalones de efecto piel. Para terminar, el calzado: unas botas altas y con algo de tacón, unas bailarina y unas zapatillas deportivas. A estas nueve prendas podemos añadir otras tantas tres: tres bolsos, tres pañuelos o tres abrigos. La idea es ir aumentando las opciones de looks diferentes que podamos crear a partir de esta base y dejar de consumir moda simplemente porque están de moda.

Chaqueta punto lana y alpaca, de Zara (17,99 euros)

Chaqueta punto Zara

Camiseta algodón interlock clean effect, de Zara (12,95 euros)

camiseta algodón Zara

Camisa cuello volumen botones cerámica, de Massimo Dutti (59,95 euros)

Camisa blanca Massimo Dutti

Falda mini, de Zara (35,95 euros)

Falda mini Zara

Jeans rectos comfort tiro medio, de Pull & Bear (25,99 euros)

Jeans tiro medio Pull & Bear

Pantalón mini flare cropped efecto piel, de Zara (25,95 euros)

Pantalón efecto piel Zara

Deportivo combinado piel serraje, de Massimo Dutti (69,95 euros)

Deportivos blancos Massimo Dutti

Bailarina estampado animal, de Zara (35,95 euros)

Bailarina estampado animal Zara

Bota alta tacón piel, de Zara (89,95 euros)

Bota alta tacón Zara

Estas son las 9 prendas que sí o sí debes tener en tu armario para crear looks diferentes.