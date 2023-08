No hay verano sin que Sara Carbonero no nos enamore con un vestido de crochet para llevar con alpargatas de cuña o botas cowboy

“Siempre fuiste mi espejo, quiero decir, que para verme tenía que mirarte". Así empieza Sara Carbonero su publicación en Instagram de madrugada, todo muy místico y muy slow, como le gusta a ella en una noche de Perseidas. Seguro que la periodista estuvo mirando al cielo y pidiendo deseos hasta tarde, y de ahí, su hora de publicación. Eso sí, el algo tiene razón, se nota que las fotografías se las ha hecho alguien que la mira muy bonito, porque no puede salir más guapa, más ella, y transmitir más paz. Unas fotografías en las que nosotras también nos hemos fijado en su vestido, porque está claro que no hay verano sin vestido de crochet para Sara Carbonero, y una vez más nos lo ha dejado claro. Además, este es de su marca SlowLove y está mega rebajado en su web.

Sara Carbonero es inspiración diaria, y no nos cansaremos de decirlo. Y no solo por sus looks, también por su forma de ver la vida y de disfrutar de las pequeñas cosas. Si el otro día nos enamoraba con el vestido rebajado o la blazer de su marca, ahora lo ha hecho con este vestido de crochet que seguro que ha combinado con alpargatas de cuña, botas cowboy o con las Converse de plataforma blancas que son sus favoritas de siempre. Porque para Sara Carbonero no hay verano si vestido de crochet y este año nos lo ha demostrado una vez más.

Vestido de crochet de punto, de SlowLove (29,99 euros)

Y aunque Sara Carbonero lleva bastantes mesas desconectada de la vida pública y nos enseña pocos looks en su cuenta de Instagram, siempre es una alegría para la moda cuando nos sorprende con uno, como ha hecho esta madrugada.