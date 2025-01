La Reina Letizia vuelve a confiar en el rojo, su color fetiche con un traje dos piezas 'oversize' para mostrar su lado más maternal

La Reina Letizia sigue derrochando estilo con su apretada agenda esta semana. Si el lunes estuvo presente en varias reuniones para apoyar a la Federación Española de Enfermedades Raras con un look más que apropiado para afrontar la lluvia: abrigo negro, mocasines y paraguas incluido. La jornada del martes fue para FITUR, una de las fechas más señaladas en el calendario de la monarca, y aunque en otras ocasiones suele sorprender y arriesgar con sus estilismos, no fue del todo así en el día de ayer donde nos dejó un look que bien podría ser el de cualquier acto en su agenda semanal, con su uniforme favorito, blazer y pitillos y zapatos de tacón sensato. Pues bien, en una nueva mañana lluviosa en Madrid, la Reina Letizia ha acudido al colegio Cortes de Cádiz, uno de los centros incluidos en el programa 'Think Equal' un proyecto de Educación Socio-Emocional para niños de 3 a 6 años elaborado por expertos en inteligencia emocional y en el que la Reina Letizia está muy volcada no solo por su papel de monarca sino también de madre.

En esta mañana de jueves en Madrid la Reina ha apostado por el traje rojo más elegante de su armario que estrenó justo antes de Navidad en un acto oficial junto al Rey Felipe VI en Cuenca. Se trata de un diseño de una de sus firmas francesas de cabecera, Sézanne. El traje escogido por la Reina Letizia en esta ocasión, está compuesto por una blazer cruzada de doble botonadura y pantalones de corte ancho. Un diseño clásico, pero con ese toque contemporáneo que Letizia domina a la perfección. Nuestra royal más elegante, ha decidido combinar el traje con una camiseta negra básica, logrando un equilibrio perfecto entre elegancia y funcionalidad. Como calzado, sus mocasines negros de cabecera, ideales para una jornada en la que la comodidad no está reñida con el estilo. Un detalle curioso es cómo, con pequeños cambios en los accesorios, la Reina Letizia transforma por completo el conjunto: la última vez que lució este traje, optó por camisa y complementos en tonos nude, aportándole un aire más formal.

El look de la Reina Letizia con traje rojo. Gtres

Así, la Reina Letizia demuestra una vez más que el rojo no es solo un color para lucir en eventos festivos, sino que con los complementos adecuados puede ser trasversado a diferentes ocasiones y estilos. El estilismo de esta mañana para mostrar su lado más maternal prestando atención a los más pequeños, no solo destaca por su diseño, sino también por el mensaje que transmite: compromiso, profesionalidad y cercanía. Porque cuando se trata de inspirar a través de la moda, la Reina Letizia siempre está a la altura.