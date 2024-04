Violeta Mangriñán se apunta al temido regreso de los pantalones pirata con el top asimétrico de Zara más bonito

Todas temíamos su regreso, juramos después de nuestra adolescencia que no los volveríamos a llevar, pero aquí están de nuevo los pantalones pirata, y después de ver este look de Violeta Mangriñán, a lo mejor cambiamos hasta de opinión. Definitivamente, los pantalones pirata han vuelto con fuerza en el 2024, ofreciendo opciones tanto holgadas como ceñidas para adaptarse a diversos estilos y preferencias. Pero a nosotras nos encanta el top asimétrico amarillo de nueva colección de Zara con el que los ha combinado la influencer valenciana. Sí, por mucho que lo niegues, los pantalones de estilo pirata han vuelto a nuestras vidas para quedarse, al menos, esta temporada. ¿Cómo lo llevaremos este invierno y primavera? Nuestras influencers favoritas ya lo comienzan a lucir con medias semi tupidas y camisas románticas, al más puro estilo 'coquette'. En cuanto al calzado, unas bailarinas tipo Mary Jane. Si no te atreves a llevarlas con medias, no te preocupes, pues esta prenda seguirá con nosotros cuando el sol comience a calentar, por lo que puedes llevar tus pantalones pirata favoritos con un 'tank top' y tus zapatillas blancas de confianza (o, si lo prefieres, unas sandalias). Y este look de Violeta Mangriñán nos ha gustado mucho.

Sí es cierto que esta tendencia calará en el mundo de la moda, pero creemos que solo las chicas más atrevidas con un estilo casual llegarán a crear looks con ellas. ¿Y tú, te atreves a volver a los pantalones pirata? La moda es cíclica y el regreso de los pantalones capri lo ha demostrado. Esta prenda tuvo muchísimo éxito a finales de los 90 y principios de los 2000, llegando a ser lucidos por grandes iconos de estilo como el personaje Rachel Green en Friends o Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York. Y más ahora que estamos volviendo a ver 'Sex and the City' en Netflix, por eso, a lo mejor, este look de Violeta nos ha conquistado combinado estos pantalones capri negros con top asimétrico amarillo de Zara que perfectamente podría llevar Carrie por las calles de Nueva York. Solo los pantalones capri podían tener el poder de unir a Brigitte Bardot y Audrey Hepburn con las hermanas Hadid. Esta primavera 2024, el pantalón más olvidado de todos, el capri o pirata, vuelve a estar de moda y promete convertirse en el favorito de las estilistas de cara a los próximos meses del año.

Violeta junto a su hermana. @violeta

Top asimétrico frunces, de Zara (19,95 euros)

Top amarillo. Zara

Se trata de un top de escote asimétrico con hombro descubierto y manga sisa, con detalle de frunces en hombro y lateral con pieza metálica y bajo acabado asimétrico que Violeta ha combinado con los pantalones pirata negros, en este look de lo más Carrie.