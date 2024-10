Mar Flores vuelve a coronarse como la invitada perfecta a sus 55 años con vestido negro de efecto cocodrilo y tacones de infarto

Que Mar Flores está espectacular a sus 55 años es un hecho, la modelo y empresaria madrileña sabe mejor que nadie como sacarle partido a su esculpida figura sea cual sea la época del año, mientras que durante el verano la veíamos con trajes de baño de lo más favorecedores ahora en otoño nos está regalando los outfits de invitada perfecta que todas desearíamos tener en el armario. Como buena experta en moda, cuando las temperaturas empiezan a bajar Mar casi siempre es fiel al negro, un color que como bien sabrás es sinónimo de elegancia, buen gusto y sofisticación en su máxima esencia, excepto cuando nos dejó boquiabiertos con su traje brilli-brilli para la gala de premios Forbes Best Content Creators de 2024 la semana pasada, lo que nos ha hecho pensar que este año los brillantes típicos de la época navideña no serán solo para vestidos.

La modelo acudió esta semana a una cita con la moda en la capital madrileña que nadie se quiso perder desde María Pedraza a Hiba Abouk todos se dieron cita en el Palacio de Santoña con motivo de la apertura de la primera tienda en nuestro país de la firma italiana Fendi. Si eres una fan de Sexo en Nueva York, como una servidora, probablemente al decir Fendi se te haya venido a la cabeza nuestra querida Carrie Bradshaw y su colección de baguettes, uno de los bolsos más icónicos de la casa de lujo. Pues bien, la ocasión requería cierto nivel de sofisticación y elegancia y por supuesto, Mar Flores no defraudó con un diseño que no solo es espectacular, sino que le quedaba como un guante, aunque seamos sinceras no hay prenda que a Mar a sus 55 años le quede mal, las cosas como son.

Un vestido negro es un básico que todas tenemos en el armario y más en la temporada otoño-invierno, pero fuera de parecer básica, Mar Flores nos vuelve a dar una nueva lección de estilo convirtiéndose en la invitada perfecta de cualquier evento. ¿El porqué? Un impecable vestido negro de Tom Ford con efecto cocodrilo, manga larga y corte ajustado que le sienta como un guante y que combina a las mil maravillas con unos botines igual de lujosos de Balmain también en negro y con apliques de los botones característicos de la maison, estos botines no solo son una oda a la opulencia, sino que con su tacón de aguja consiguen elevar aún más ese 'efecto piernas infinitas' que siempre buscamos en eventos de noche. Asimismo, Mar optó por un bolso de cadena de cuero vintage de Cartier que sumaba textura al look sin robar protagonismo al vestido. Cada elección, desde el vestido hasta los accesorios, evidencia su habilidad para hacer de cada aparición un statement de moda y, a sus 55 años, Mar Flores continúa demostrando que ser la invitada perfecta es cuestión de estilo, actitud y saber seleccionar esas prendas que realzan lo mejor de nosotras mismas.

Si algo nos queda claro es que Mar sigue y seguirá inspirándonos con looks que, aunque atemporales, siempre están un paso adelante en cuanto a tendencias. Con su elección de este imponente vestido de efecto cocodrilo, la madrileña no solo refuerza el poder del negro como aliado perfecto, sino que también nos recuerda que, en el mundo de la moda, la elegancia no tiene edad.