Estas son las botas cowboy de marca española que Estela Grande dice que vamos a llevar hasta con nuestros looks de lentejuelas

Si hay algo que nos gusta de diciembre es terminar el año repasando todas esas tendencias que regresan o se reafirman en nuestro armario para los próximos 12 meses y las que han triunfado en el presente año. Y amiga, si eres una fanática de las botas cowboy como yo, este 2022 ha sido nuestro año, pero 2023 también viene fuerte. Ya no habrá quien nos mire raro por Madrid cuando en pleno verano y a 40 grados sigamos luciendo las botas más en tendencia del año. Bueno o sí, que ya sabemos que hay mucha gente que no tiene ni idea de moda y aún así le gusta criticar, que por algo es el deporte nacional en España. Pero amigas, la tendencia wester pisa fuerte este año y ya está presente en todas las nuevas colecciones de nuestras tiendas low cost favoritas. Y hemos encontrado las botas cowboy más bonitas de Alma en Pena que Estela Grande dice que vamos a llevar hasta con nuestros looks de Navidad con lentejuelas. Porque si las botas UGG mini son el calzado estrella del momento, las botas cowboy están en el armario de las chicas que más saben de moda y hasta las podemos llevar con el vestido de la venganza de Zara de Alba Carrillo.

Ya lo decía la modelo texana Erin Wasson, musa del cool western. If you ain’t a cowboy you ain’t shit. El flechazo con estas botas altas y negras cowboy de Alma en Pena también tienen (gran) parte de la culpa que ahora mismo queramos llevarlas con nuestros vestidos de Navidad.

Botas Boreal, de Alma en Pena (199, 95 euros)

Botas cowboy. FOTO: Alma en pena

El universo estético del Medio Oeste ha hechizado desde hace años al mundo de la moda con sus flecos, sus prendas de cuero y sus botas cowboy que perfectamente podrían salir de Toy Story o de las películas de John Wayne. Y no es casualidad que vuelva esta tendencia en plena pandemia (sí, porque amigas, seguimos en ella). La vida cowboy simboliza caerse una y otra vez y saber levantarse de nuevo y por eso las botas cowboy con símbolo de fortaleza, independencia y libertad. Y nosotras no podemos ser más fans de ellas, también en Navidad.