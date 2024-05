Los zapatos de tacón cómodos y súper baratos de Mango Outlet que completarán los looks de invitada de todas las bodas

Cuando tenemos una invitación a una boda, todas coincidimos en una misma cosa: qué zapatos nos ponemos. Uno de los problemas estilísticos más comunes llega cuando tenemos que organizar el look de invitada para convertirnos en la mejor vestida del acontecimiento. Ya tenemos claro que podemos encontrar tanto los vestidos de invitada low cost por menos de 40 euros (como en Sfera o Zara) como los diseños de marcas españolas muy originales y con personalidad. No obstante, a la hora de escoger las sandalias de tacón lo primero que queremos es comodidad, elegancia y que favorezca. Para ello, toda editora y experta en moda sabe que nos debemos fijar en dos detalles: la plataforma y la forma del tacón. La primera norma para encontrar las sandalias de tacón ideales es evitar aquellos modelos que no tienen plataforma y con un tacón muy fino. Lo cierto es que sientan muy bien a la pierna y la estilizan. Eso sí, te prometemos que te vas a ir de la boda con dolor de pies como mínimo. Por eso mismo, la mejor opción para hacerte con el calzado perfecto para combinar con tu look de invitada debe tener plataforma y tacón muy ancho. Asimismo, para tener un fondo de armario cápsula es indispensable contar con sandalias de tacón en colores básicos y neutros. Nos estamos refiriendo al beige, crema, blanco o negro. Sin ninguna duda, serán los que te salven de un apuro y siempre sean ponibles para todos los estilismos.

Si tienes una boda, comunión o bautizo a la vuelta de la esquina, debes saber fichar las marcas españolas donde puedes encontrar todos los looks de invitada. Una de ellas es Mango Outlet, la firma catalana en la que siempre encuentras los vestidos de invitada o los conjuntos elegantes más favorecedores y a un precio súper asequible. Esta vez, debemos mencionar las sandalias de tacón que prometemos que utilizarás para todos los eventos de este verano. Se trata de un modelo en color crema con mucha plataforma y un tacón ancho que te permite aguantar la cesta hasta la mañana siguiente. Asimismo, están rebajados a 18€, un precio que no debes dejar pasar a un calzado que combina con todo tipo de looks tanto formales como casuales para elevarlo. No cabe duda de que es la típica sandalia de tacón que se convierte en un must have de tu armario y que perdura durante años.

